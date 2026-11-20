La Junta Electoral Central (JEC) se ha pronunciado sobre la participación de Podemos en el debate electoral del próximo 26 de noviembre, que reunirá a los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno a tres días de las elecciones generales del 29N.

La Academia de Televisión, encargada de organizar el encuentro, había trasladado una consulta al organismo electoral después de que la formación morada reclamara la presencia de su candidata, Irene Montero, para convertir el debate a cuatro en uno a cinco.

Finalmente, la JEC ha determinado que Podemos no tiene un derecho legalmente reconocido a participar en el encuentro, aunque ha recordado que los medios de comunicación deben garantizar el pluralismo político y la proporcionalidad durante la campaña electoral.

Por qué Podemos no participará en el debate a cuatro

La Junta Electoral ha argumentado que la representación parlamentaria es uno de los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de organizar estos encuentros.

En su resolución, el organismo recuerda que ya había rechazado una reclamación de Podemos para participar en otro debate electoral con ocho representantes políticos.

"Con menos razón aún se podrá reconocer un derecho legal a participar en un debate a cuatro, pues si el criterio para organizar este debate es el de que participen las formaciones políticas con mayor representación parlamentaria, existen varias que superan a Podemos en número de escaños", señala la JEC.

No obstante, el organismo no ha ordenado expresamente excluir a Irene Montero, sino que ha aclarado que la formación no puede exigir legalmente su presencia.

La Junta también ha recordado que corresponde a los responsables de los medios de comunicación decidir la organización y emisión de los debates electorales, siempre que respeten los principios de pluralismo, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad.

En este caso, al tratarse de un encuentro organizado por la Academia de Televisión, la JEC ha precisado que las obligaciones previstas en la normativa electoral recaen sobre los medios que retransmitan el debate.

Quiénes participarán en el debate del 26 de noviembre

El encuentro organizado por la Academia de Televisión está previsto para el próximo jueves 26 de noviembre y contará con Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).

Será el segundo gran debate electoral organizado por la Academia durante esta campaña, después del cara a cara celebrado este jueves entre Sánchez y Feijóo.

El debate mantendrá los cinco bloques temáticos acordados para el primer encuentro: vivienda, economía y fiscalidad, políticas sociales y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior.

Podemos había reclamado que Irene Montero participara al considerar que su formación representa una opción política diferenciada de los otros cuatro partidos. La candidata había defendido que dejarla fuera supondría invisibilizar una parte del electorado.