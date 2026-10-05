Cuándo empieza la campaña electoral y cuándo se conocerán todas las candidaturas

Tras la convocatoria de elecciones generales anticipadas por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los diferentes grupos políticos afrontan un calendario ajetreado. Son 54 días los que restan desde este lunes hasta el 29 de noviembre, momento en el que los ciudadanos españoles deberán elegir el futuro del país y quién será su representante para los próximos cuatro años.

Todo arrancará desde este martes, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique el decreto de convocatoria. Desde entonces, aparecerán una serie de plazos que se han de cumplir hasta el día de la votación.

Cada partido, según sus circunstancias, deberá comunicar su presencia en los comicios, con una fecha límite de por medio. De esta forma, los grupos deberán cumplir con estas exigencias si quieren ser una opción para los más de 40 millones de ciudadanos españoles que tienen la posibilidad de votar.

Cuándo se conocerán todas las candidaturas

La gran duda de los ciudadanos de cara al 29 de noviembre será a quién debe votar. Por ello, cada persona deberá conocer qué formaciones se presentan a las elecciones del próximo mes de noviembre.

El plazo para presentar las candidaturas a las elecciones generales comenzará el miércoles 21 de octubre y se extenderá hasta el lunes 26. Según recoge la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) los partidos deben presentar sus listas ante la junta electoral competente entre el decimoquinto y el vigésimo día posterior a la convocatoria.

Por ello, durante esos días los grupos políticos tendrán que cerrar los nombres que aparecerán en la lista y el orden de los candidatos. Tras ello, será el 28 de octubre cuando el BOE publicará las candidaturas presentadas, para que después las juntas electorales las aprueben. No será hasta el 2 de noviembre cuando se produzca la proclamación de candidatos por las juntas electorales, es decir, todos aquellos partidos que cumplen con los requisitos exigidos por la legislación.

Cuándo arranca la campaña electoral

Una vez se conocen todas las candidaturas oficiales, es momento de que los grupos políticos arranquen con la campaña electoral. Esta tendrá inicio el viernes 13 de noviembre, 15 días antes de la víspera de las elecciones.

Desde ese día, las formaciones políticas podrán pedir el voto a los españoles, cumpliendo con lo establecido en la LOREG, donde se recoge que la campaña arranca el día 38 posterior a la convocatoria de las elecciones. Durante 15 días, los grupos podrán organizar actos de campaña, mítines y otras acciones destinadas a pedir el voto.

No será hasta las 23:59 del 27 de noviembre cuando los partidos estén obligados a dejar la campaña y comenzar con la conocida "jornada de reflexión", es decir, un día entero sin poder difundirse propaganda electoral antes del día de las elecciones.

Qué ocurre tras las elecciones

Una vez se conoce el resultado de la votación, las juntas electorales revisan y validan los resultados provisionales de la noche electoral, así como resuelven posibles incidencias o reclamaciones. Esto tiene lugar el 2 de diciembre y, tras ello, es momento de constituir las Cortes.

En este caso, la fecha en la que se oficializa la legislatura no deberá exceder del 24 de diciembre, puesto que la Constitución determina que no se pueden sobrepasar los 25 días desde los comicios.