Ayuso denuncia que Sánchez pretende alterar las elecciones y usar "todas las trampas que pueda": "El 29N se va a ir por el sumidero"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acompañado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en un acto de precampaña electoral que ha celebrado en Madrid. Desde Ifema, la líder madrileña ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender alterar las elecciones usando "todas las trampas que pueda".

Ayuso ha vuelto a poner en duda la fiabilidad del voto por correo y ha reprochado a quienes tachan de exageradas esas advertencias porque no son conscientes de los riesgos a los que se enfrenta la democracia española. "¿Qué más tiene que ocurrir?", se ha preguntado Ayuso, y ha pedido a los españoles que abran los ojos.

¿Qué más tiene que ocurrir?

Sobre las supuestas "trampas" que puede utilizar Sánchez, ha recordado las elecciones del 23J, celebradas en una fecha "elegida a traición" y que hubo gente a la que "no le llegó el voto o le llegó tarde", por eso ha reiterado su rechazo hacia el voto por correo y ha pedido a la gente que vote de manera presencial.

A estas sospechas acerca de la transparencia del sistema electoral ha sumado también sus críticas a la regularización masiva de migrantes y a la ley de nietos. Unas estrategias que el líder del Ejecutivo ha utilizado para "inflar los censos".

Sánchez se va a ir por "el sumidero"

Ayuso también ha denunciado una supuesta erosión de la separación de poderes y ha acusado al Ejecutivo de usar las instituciones del Estado para su propio beneficio y dirigirlas contra rivales políticos, empresarios, periodistas... Ha criticado al presidente por hacer un "uso dictatorial" del Tribunal Constitucional y de usar de manera partidista la Agencia Tributaria.

Así las cosas, según la presidenta madrileña, el PP va a demostrar el próximo 29N que quiere "concordia, pluralidad", pero sin "someterse a nadie", y ha rechazado "los golpes de Estado en las calles", los escraches y los boicot. "Esa España se va a ir el 29N al sumidero con Pedro Sánchez, nosotros no somos la España de la violencia.

Nos han llamado de El Ejido y nos han dicho que no queda plástico

En este sentido, ha mencionado a los acampados de Sol a los que ha mandado un "saludo irónico" porque "ya son las 12": "Lo mejor de cada casa tenemos ahí", ha ironizado, antes de pedir a la Delegación del Gobierno que diga "si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas propalestinos".

La presidenta también ha asegurado que algunos países como Estados Unidos y Canadá han decidido "incluir formalmente en su lista de organizaciones terroristas mundiales a esa gente que tenemos hoy en la Puerta del Sol", ha denunciado que "hay un desorden y un caos que algún día sabremos por qué se está provocando" y ha bromeado con el uso de plástico como techos para cubrir las tiendas de campaña: "Nos han llamado de El Ejido y nos han dicho que no queda plástico para los invernaderos".