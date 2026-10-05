La advertencia de Ignacio Varela a quienes piden no votar por correo: "Es pegarse un tiro en el pie"

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha hecho que algunos líderos pongan el foco en el voto por correo. Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal han pedido este lunes a los ciudadanos que prioricen el voto presencial y han expresado dudas sobre el procedimiento postal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido especialmente contundente al pedir a los ciudadanos que "ni se les ocurra votar por correo", mientras que el líder de Vox ha recomendado acudir presencialmente a las urnas.

Ignacio Varela ha respondido a esta polémica en Por fin, de Onda Cero, donde ha advertido precisamente de las consecuencias que puede tener para los propios partidos desincentivar a sus potenciales votantes de utilizar el voto por correo.

"Te estás pegando un tiro en el pie"

Varela considera que quienes están agitando las dudas sobre el voto postal pueden estar actuando contra sus propios intereses electorales.

"Me parece que los que están agitando ese tema son profundamente imbéciles para sus propios intereses", ha señalado antes de recordar la estrategia seguida por Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2020.

"Exactamente eso, invitar a la gente a que no votara por correo, fue lo que hizo en 2020 Donald Trump", ha afirmado Varela, que ha recordado la ventaja que obtuvo Joe Biden entre quienes utilizaron esta modalidad de voto.

El analista ha trasladado la comparación a las próximas elecciones españolas: "Cuestionarlo, desincentivar el voto por correo, como tus votantes te hagan caso y dejen de votar por correo, te estás pegando un tiro en el pie".

Varela defiende las garantías del voto por correo

Más allá de las posibles consecuencias electorales, Varela ha rechazado también las dudas planteadas sobre las garantías del procedimiento.

"El voto por correo, que no tiene nada que ver con los nietos ni tiene nada que ver con el censo, está absolutamente garantizado", ha afirmado. De ahí su advertencia a quienes están desaconsejando esta modalidad: "Como tus votantes te hagan caso y dejen de votar por correo, te estás pegando un tiro en el pie".

El procedimiento está regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y cuenta con la intervención de la Oficina del Censo Electoral, Correos, las juntas electorales y finalmente las propias mesas electorales. Los electores deben identificarse para solicitar la documentación y posteriormente remitir su voto dentro de los plazos establecidos.

La presidenta madrileña ha relacionado sus dudas con el voto postal y con otras cuestiones relativas al censo electoral, entre ellas las incorporaciones derivadas de la conocida como 'Ley de Nietos'. Abascal, por su parte, ha pedido "elecciones libres" y "limpias" y ha recomendado a los electores acudir directamente a las urnas.