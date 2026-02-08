Resultados de las elecciones de Aragón 2026 en La Zaida, el pueblo de Pilar Alegría

El municipio zaragozano de La Zaida, localidad natal de Pilar Alegría, vuelve a situarse bajo el foco informativo en estas elecciones autonómicas de Aragón. Aunque se trata de un pueblo pequeño, sus resultados ofrecen una fotografía muy representativa del comportamiento del voto en el ámbito rural y del respaldo electoral a la líder del PSOE.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real en La Zaida: el número de votos obtenidos por cada partido, el porcentaje de apoyo y la evolución del escrutinio conforme se actualizan los datos de manera automatizada.

Sigue en Onda Cero el minuto a minuto de los resultados en La Zaida, un municipio especialmente simbólico por su vinculación con una de las figuras políticas más relevantes del PSOE aragonés y nacional.

La Zaida DATOS 2023 Partido % Votos PSOE 66,4 170 PP 13,67 35 VOX 7,81 20 CHA 3,51 9 SALF 1,95 5 IU- MOVIMIENTO SUMAR 1,95 5 EXISTE 1,56 4 PAR 1,17 3 PODEMOS -AV 0,78 2 ESCAÑOS EN BLANCO 0,39 1 PCTE 0 0 MUNDO+JUSTO 0 0 PACMA 0 0 COALICIÓN ARAGONESA 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 73,57% +2.8 % Votos contabilizados: 259 100% Abstenciones: 93 26,42% Votos en blanco: 2 0,78% Votos nulos: 3 1,15%

Estos comicios autonómicos llegan, como los de Extremadura, en un contexto de alta fragmentación político y con un escenario en el que, una vez más, los pactos parece que se antojarán necesarios para formar gobierno.

El PP de Aragón afronta estas elecciones con un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el refuerzo de los servicios públicos, con el objetivo de consolidar su espacio electoral y liderar una alternativa de Gobierno. Por parte del PSOE, los socialistas aragoneses concurren defendiendo la continuidad de su proyecto político en la comunidad, poniendo el foco en las políticas sociales, el desarrollo territorial y la lucha contra la despoblación, uno de los grandes retos de Aragón.

En paralelo, Vox aspira a reforzar su representación con un discurso centrado en la reducción del gasto público, la crítica a las políticas autonómicas y su papel como fuerza decisiva para posibles pactos de Gobierno. Por último, las formaciones a la izquierda del PSOE y otros partidos de ámbito autonómico buscan mantener o ampliar su presencia parlamentaria, en un contexto en el que cada escaño puede resultar clave para la gobernabilidad.

Cuál es la mayoría absoluta en Aragón

Las Cortes de Aragón están formadas por 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 34 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite a un partido gobernar en solitario y aprobar presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -Zaragoza, Huesca y Teruel- y mediante la aplicación de la Ley d’Hondt, un sistema que puede favorecer a las formaciones con mayor implantación territorial y penalizar a los partidos con voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 34 diputados se convierte en el principal objetivo estratégico de todas las candidaturas y en la referencia clave para analizar posibles pactos postelectorales.

Cuántos votos están en juego en La Zaida

La Zaida es un municipio de pequeño tamaño, con un censo electoral reducido, lo que hace que cada voto tenga un peso significativo en el resultado final. En este contexto, las variaciones porcentuales suelen ser más acusadas que en grandes ciudades y reflejan con claridad las tendencias del voto rural.

Aunque La Zaida no elige diputados directamente, sus resultados se integran en el cómputo global de la provincia de Zaragoza, contribuyendo al reparto final de escaños en las Cortes de Aragón.

En este sentido, la provincia de Zaragoza elige 35 de los 67 diputados. lo que la convierte en la circunscripción con mayor peso político de la comunidad.

Cuáles fueron los resultados de las elecciones en La Zaida

En las elecciones autonómicas de 2023, el PSOE fue la fuerza más votada en La Zaida, confirmando su tradicional fortaleza en el municipio. El PP ocupó la segunda posición, mientras que Vox fue el tercer partido con más apoyos, en línea con la tendencia observada en otros municipios rurales de la provincia de Zaragoza.