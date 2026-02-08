Resultados de las elecciones de Aragón 2026 en Robres

El municipio oscense de Robres vuelve a atraer la atención en estas elecciones autonómicas de Aragón, no tanto por su peso demográfico como por su valor simbólico como municipio "termómetro" en las elecciones generales. En anteriores citas con las urnas a nivel nacional, el resultado en Robres ha coincidido de forma recurrente con el signo político del ganador en España, lo que le ha valido la comparación con el llamado Ohio español.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real en Robres: el número de votos por partido, el porcentaje de apoyo y la evolución del escrutinio conforme se actualizan los datos de manera automatizada.

Sigue en Onda Cero el minuto a minuto de los resultados en Robres, un municipio pequeño pero muy observado cada vez que hay elecciones por su valor como indicador del comportamiento del electorado.

Huesca

Robres DATOS 2023 Partido % Votos PP 41,13 123 PSOE 27,75 83 VOX 17,72 53 CHA 4,68 14 EXISTE 2,67 8 PODEMOS -AV 1,33 4 SALF 1 3 IU- MOVIMIENTO SUMAR 1 3 PAR 1 3 MUNDO+JUSTO 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO 0 0 PACMA 0 0 COALICIÓN ARAGONESA 0 0 ETXSBC 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 71,49% -10.8 % Votos contabilizados: 301 100% Abstenciones: 120 28,5% Votos en blanco: 5 1,67% Votos nulos: 2 0,66%

Estos comicios autonómicos llegan, como los de Extremadura, en un contexto de alta fragmentación político y con un escenario en el que, una vez más, los pactos parece que se antojarán necesarios para formar gobierno.

El PP de Aragón afronta estas elecciones con un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el refuerzo de los servicios públicos, con el objetivo de consolidar su espacio electoral y liderar una alternativa de Gobierno. Por parte del PSOE, los socialistas aragoneses concurren defendiendo la continuidad de su proyecto político en la comunidad, poniendo el foco en las políticas sociales, el desarrollo territorial y la lucha contra la despoblación, uno de los grandes retos de Aragón.

En paralelo, Vox aspira a reforzar su representación con un discurso centrado en la reducción del gasto público, la crítica a las políticas autonómicas y su papel como fuerza decisiva para posibles pactos de Gobierno. Por último, las formaciones a la izquierda del PSOE y otros partidos de ámbito autonómico buscan mantener o ampliar su presencia parlamentaria, en un contexto en el que cada escaño puede resultar clave para la gobernabilidad.

Cuál es la mayoría absoluta en Aragón

Las Cortes de Aragón están formadas por 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 34 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite a un partido gobernar en solitario y aprobar presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -Zaragoza, Huesca y Teruel- y mediante la aplicación de la Ley d’Hondt, un sistema que puede favorecer a las formaciones con mayor implantación territorial y penalizar a los partidos con voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 34 diputados se convierte en el principal objetivo estratégico de todas las candidaturas y en la referencia clave para analizar posibles pactos postelectorales.

Cuántos escaños se eligen en Huesca

La provincia de Huesca elige 18 diputados de los 67 que conforman las Cortes de Aragón. Aunque su peso es menor que el de Zaragoza, el sistema electoral y la aplicación de la Ley d’Hondt hacen que el resultado en esta circunscripción pueda ser clave para definir mayorías parlamentarias.

Las diferencias ajustadas entre partidos y la distribución territorial del voto convierten a Huesca en una provincia especialmente sensible a pequeños cambios en el escrutinio.

Por qué Robres es conocido como el Ohio español

Robres se ha convertido en una referencia electoral por su capacidad para anticipar el resultado de las elecciones generales, ya que en distintos comicios nacionales el partido más votado en este municipio ha coincidido con el ganador en el conjunto de España.

Este comportamiento ha llevado a analistas y medios a considerar Robres como un municipio representativo del electorado medio, con un voto sensible a los cambios de ciclo político y menos condicionado por grandes mayorías estructurales.

Aunque este patrón se asocia principalmente a elecciones generales, sus resultados en citas autonómicas también se analizan como un indicador cualitativo del clima político y del estado de opinión del electorado rural.