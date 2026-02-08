Resultados de las elecciones de Aragón 2026 en Ejea de los Caballeros

Ejea de los Caballeros vuelve a ser uno de los municipios más relevantes de la provincia de Zaragoza en estas elecciones autonómicas de Aragón. Como capital de las Cinco Villas y principal núcleo urbano del noroeste de la comunidad, sus resultados ofrecen una referencia clave para interpretar el comportamiento del voto en el Aragón rural y agrícola.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real en Ejea de los Caballeros: el número de votos obtenidos por cada partido, el porcentaje de apoyo y la evolución del escrutinio conforme se actualizan los datos de manera automatizada.

Sigue en Onda Cero el minuto a minuto de los resultados en Ejea de los Caballeros, un municipio que tradicionalmente marca tendencias en su comarca y cuyo peso político va más allá de su tamaño poblacional.

Zaragoza

Ejea de los Caballeros DATOS 2023 Partido % Votos PSOE 30,78 2.180 PP 27,66 1.959 VOX 20,96 1.485 CHA 7,83 555 IU- MOVIMIENTO SUMAR 3,74 265 EXISTE 3,27 232 SALF 2,14 152 PODEMOS -AV 0,93 66 ESCAÑOS EN BLANCO 0,6 43 PAR 0,59 42 PACMA 0,26 19 PCTE 0,08 6 MUNDO+JUSTO 0,07 5 COALICIÓN ARAGONESA 0,04 3 Resumen del escrutinio: Participación: 64,69% -2.5 % Votos contabilizados: 7.166 93,31% Abstenciones: 3.911 35,3% Votos en blanco: 70 0,98% Votos nulos: 84 1,17%

Candidatos a las elecciones de Aragón 2026

Estos comicios autonómicos llegan, como los de Extremadura, en un contexto de alta fragmentación político y con un escenario en el que, una vez más, los pactos parece que se antojarán necesarios para formar gobierno.

El PP de Aragón afronta estas elecciones con un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el refuerzo de los servicios públicos, con el objetivo de consolidar su espacio electoral y liderar una alternativa de Gobierno. Por parte del PSOE, los socialistas aragoneses concurren defendiendo la continuidad de su proyecto político en la comunidad, poniendo el foco en las políticas sociales, el desarrollo territorial y la lucha contra la despoblación, uno de los grandes retos de Aragón.

En paralelo, Vox aspira a reforzar su representación con un discurso centrado en la reducción del gasto público, la crítica a las políticas autonómicas y su papel como fuerza decisiva para posibles pactos de Gobierno. Por último, las formaciones a la izquierda del PSOE y otros partidos de ámbito autonómico buscan mantener o ampliar su presencia parlamentaria, en un contexto en el que cada escaño puede resultar clave para la gobernabilidad.

Cuál es la mayoría absoluta en Aragón

Las Cortes de Aragón están formadas por 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 34 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite a un partido gobernar en solitario y aprobar presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -Zaragoza, Huesca y Teruel- y mediante la aplicación de la Ley d’Hondt, un sistema que puede favorecer a las formaciones con mayor implantación territorial y penalizar a los partidos con voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 34 diputados se convierte en el principal objetivo estratégico de todas las candidaturas y en la referencia clave para analizar posibles pactos postelectorales.

Cuántos escaños se eligen en Zaragoza

La provincia de Zaragoza elige 35 de los 67 diputados que componen las Cortes de Aragón, lo que la convierte en la circunscripción con mayor peso político de la comunidad.

El reparto de escaños se realiza mediante el sistema de circunscripción provincial y la aplicación de la Ley d’Hondt, un mecanismo que puede amplificar pequeñas diferencias en porcentaje de voto y resultar decisivo en un escenario de alta fragmentación.

Por este motivo, los resultados en Zaragoza suelen ser clave para determinar no solo la fuerza más votada en la provincia, sino también las mayorías parlamentarias a nivel autonómico.

Calculadora de pactos

Las fuerzas más votadas en Ejea de los Caballeros

El perfil socioeconómico de Ejea -con un fuerte componente agrícola, cooperativo y de servicios- convierte este municipio en un espacio electoral muy competitivo, donde el voto rural tiene un peso determinante.

Tradicionalmente, el PSOE ha contado con una implantación sólida en Ejea de los Caballeros, aunque el PP y otras formaciones han ido ganando terreno en los últimos ciclos electorales. Vox y el resto de partidos buscan consolidar su presencia en un municipio clave para entender el equilibrio político fuera de las grandes ciudades.