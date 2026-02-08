Resultados de las elecciones de Aragón 2026 en Barbastro

Barbastro vuelve a ser uno de los municipios más relevantes de la provincia de Huesca en estas elecciones autonómicas de Aragón. Como capital del Somontano y uno de los principales núcleos urbanos del Alto Aragón, sus resultados permiten interpretar el comportamiento del voto en una zona clave del eje oriental de la comunidad.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real en Barbastro: el número de votos obtenidos por cada partido, el porcentaje de apoyo y la evolución del escrutinio conforme se actualizan los datos de manera automatizada.

Sigue en Onda Cero el minuto a minuto de los resultados en Barbastro, una ciudad que tradicionalmente presenta un perfil electoral diferenciado dentro de la provincia de Huesca.

Huesca

Barbastro DATOS 2023 Partido % Votos PP 32,55 1.962 PSOE 24,94 1.503 VOX 21,65 1.305 CHA 10,25 618 EXISTE 2,5 151 PAR 1,84 111 SALF 1,57 95 IU- MOVIMIENTO SUMAR 1,51 91 ESCAÑOS EN BLANCO 0,61 37 PODEMOS -AV 0,44 27 PACMA 0,39 24 COALICIÓN ARAGONESA 0,04 3 MUNDO+JUSTO 0,03 2 ETXSBC 0,03 2 Resumen del escrutinio: Participación: 64,25% -0.1 % Votos contabilizados: 6.059 74,8% Abstenciones: 3.371 35,74% Votos en blanco: 95 1,57% Votos nulos: 33 0,54%

Candidatos a las elecciones de Aragón 2026

Estos comicios autonómicos llegan, como los de Extremadura, en un contexto de alta fragmentación político y con un escenario en el que, una vez más, los pactos parece que se antojarán necesarios para formar gobierno.

El PP de Aragón afronta estas elecciones con un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el refuerzo de los servicios públicos, con el objetivo de consolidar su espacio electoral y liderar una alternativa de Gobierno. Por parte del PSOE, los socialistas aragoneses concurren defendiendo la continuidad de su proyecto político en la comunidad, poniendo el foco en las políticas sociales, el desarrollo territorial y la lucha contra la despoblación, uno de los grandes retos de Aragón.

En paralelo, Vox aspira a reforzar su representación con un discurso centrado en la reducción del gasto público, la crítica a las políticas autonómicas y su papel como fuerza decisiva para posibles pactos de Gobierno. Por último, las formaciones a la izquierda del PSOE y otros partidos de ámbito autonómico buscan mantener o ampliar su presencia parlamentaria, en un contexto en el que cada escaño puede resultar clave para la gobernabilidad.

Cuál es la mayoría absoluta en Aragón

Las Cortes de Aragón están formadas por 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 34 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite a un partido gobernar en solitario y aprobar presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -Zaragoza, Huesca y Teruel- y mediante la aplicación de la Ley d’Hondt, un sistema que puede favorecer a las formaciones con mayor implantación territorial y penalizar a los partidos con voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 34 diputados se convierte en el principal objetivo estratégico de todas las candidaturas y en la referencia clave para analizar posibles pactos postelectorales.

Cuántos votos están en juego en Barbastro

Barbastro es uno de los principales municipios de la provincia de Huesca por población y peso comarcal, lo que convierte sus resultados en un elemento relevante dentro del cómputo provincial.

Aunque no elige diputados de forma directa, los votos emitidos en Barbastro se integran en el resultado global de la provincia de Huesca, determinante para el reparto final de escaños en las Cortes de Aragón.

Cuántos escaños se eligen en Huesca

La provincia de Huesca elige 18 diputados de los 67 que conforman las Cortes de Aragón. Aunque su peso es menor que el de Zaragoza, el sistema electoral y la aplicación de la Ley d’Hondt hacen que el resultado en esta circunscripción pueda ser clave para definir mayorías parlamentarias.

Las diferencias ajustadas entre partidos y la distribución territorial del voto convierten a Huesca en una provincia especialmente sensible a pequeños cambios en el escrutinio.

Las fuerzas más votadas en Barbastro

El perfil socioeconómico de Barbastro -con un importante peso del sector servicios, la actividad comercial y un entorno agrícola vinculado al Somontano- configura un escenario electoral competitivo, aunque con tendencias más estables que en otros núcleos urbanos.

El PP y el PSOE se disputan tradicionalmente las primeras posiciones, mientras que Vox y otras formaciones buscan consolidar su presencia en un municipio donde el voto suele inclinarse hacia posiciones más moderadas y con menor volatilidad que en áreas metropolitanas.

Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Huesca en 2023

En las elecciones autonómicas de 2023, el PSOE fue la fuerza más votada en la provincia de Huesca, imponiéndose al PP, que quedó en segunda posición. Vox ocupó el tercer lugar, consolidando su presencia en una circunscripción tradicionalmente muy disputada.

El reparto de escaños reflejó un escenario equilibrado y sin mayorías claras, en el que los resultados de Huesca resultaron determinantes para el conjunto de Aragón. La fragmentación del voto y las diferencias ajustadas entre partidos contribuyeron a un Parlamento autonómico muy repartido, en el que los pactos fueron imprescindibles para la gobernabilidad.

Estos resultados de 2023 sirven como referencia clave para interpretar el comportamiento del electorado oscense y analizar la evolución del voto en estas elecciones autonómicas de 2026.