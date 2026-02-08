Resultados de las elecciones de Aragón 2026 en Alcañiz

Alcañiz vuelve a ser uno de los municipios más relevantes de la provincia de Teruel en estas elecciones autonómicas de Aragón. Como capital del Bajo Aragón y principal núcleo urbano del este de la provincia, sus resultados ofrecen una referencia clave para interpretar el comportamiento del voto en esta zona del territorio.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real en Alcañiz: el número de votos obtenidos por cada partido, el porcentaje de apoyo y la evolución del escrutinio conforme se actualizan los datos de manera automatizada.

Sigue en Onda Cero el minuto a minuto de los resultados en Alcañiz, un municipio con peso político propio dentro de la provincia y tradicionalmente muy seguido en las noches electorales.

Teruel

Alcañiz DATOS 2023 Partido % Votos PP 28,18 2.053 PSOE 24,54 1.788 VOX 23,3 1.698 EXISTE 9,92 723 CHA 3,85 281 SALF 2,8 204 IU- MOVIMIENTO SUMAR 2,55 186 PAR 2,07 151 PODEMOS -AV 0,75 55 ESCAÑOS EN BLANCO 0,32 24 PACMA 0,26 19 COALICIÓN ARAGONESA 0,02 2 Resumen del escrutinio: Participación: 64,97% -2.5 % Votos contabilizados: 7.363 100% Abstenciones: 3.969 35,02% Votos en blanco: 101 1,38% Votos nulos: 78 1,05%

Estos comicios autonómicos llegan, como los de Extremadura, en un contexto de alta fragmentación político y con un escenario en el que, una vez más, los pactos parece que se antojarán necesarios para formar gobierno.

El PP de Aragón afronta estas elecciones con un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el refuerzo de los servicios públicos, con el objetivo de consolidar su espacio electoral y liderar una alternativa de Gobierno. Por parte del PSOE, los socialistas aragoneses concurren defendiendo la continuidad de su proyecto político en la comunidad, poniendo el foco en las políticas sociales, el desarrollo territorial y la lucha contra la despoblación, uno de los grandes retos de Aragón.

En paralelo, Vox aspira a reforzar su representación con un discurso centrado en la reducción del gasto público, la crítica a las políticas autonómicas y su papel como fuerza decisiva para posibles pactos de Gobierno. Por último, las formaciones a la izquierda del PSOE y otros partidos de ámbito autonómico buscan mantener o ampliar su presencia parlamentaria, en un contexto en el que cada escaño puede resultar clave para la gobernabilidad.

Cuál es la mayoría absoluta en Aragón

Las Cortes de Aragón están formadas por 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 34 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite a un partido gobernar en solitario y aprobar presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -Zaragoza, Huesca y Teruel- y mediante la aplicación de la Ley d’Hondt, un sistema que puede favorecer a las formaciones con mayor implantación territorial y penalizar a los partidos con voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 34 diputados se convierte en el principal objetivo estratégico de todas las candidaturas y en la referencia clave para analizar posibles pactos postelectorales.

Cuántos votos están en juego en Alcañiz

Alcañiz es uno de los municipios con mayor censo electoral de la provincia de Teruel, lo que le otorga un peso significativo dentro del cómputo provincial.

Aunque no elige diputados de forma directa, los votos emitidos en Alcañiz se integran en el resultado global de la provincia de Teruel, que es determinante para el reparto final de escaños en las Cortes de Aragón. Su condición de capital comarcal hace que su comportamiento electoral sea especialmente observado por los partidos políticos.

Cuántos escaños se eligen en Teruel

La provincia de Teruel elige 14 diputados de los 67 que componen las Cortes de Aragón. A pesar de su menor peso demográfico, el sistema electoral y la aplicación de la Ley d’Hondt hacen que pequeñas variaciones en el voto puedan traducirse en cambios significativos en el reparto de escaños.

Este factor convierte a Teruel en una circunscripción especialmente sensible, donde cada escaño puede resultar clave para la formación de mayorías parlamentarias y para la viabilidad de posibles pactos de Gobierno.

Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Alcañiz en 2023

En las elecciones autonómicas de 2023, el PP fue la fuerza más votada en Alcañiz, situándose por delante del PSOE, que quedó en segunda posición. Vox ocupó el tercer lugar, consolidando su presencia en uno de los principales municipios de la provincia de Teruel.

El resultado confirmó a Alcañiz como una de las plazas donde el centro-derecha obtuvo mejores resultados en el Bajo Aragón, en contraste con otros municipios del entorno rural turolense.