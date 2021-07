Alejandro Blanco: "TokIo 2020 serán los Juegos más importantes de la historia"

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, afirmó que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 van a ser "los más importantes de la historia" debido a la crisis sanitaria de la COVID-19 que obligó a su aplazamiento el año pasado.

"Estamos atravesando por una situación muy complicada. El año pasado 3.000 millones de personas estaban confinadas, y ahora las medidas son rígidas para evitar que Japón sea un foco de infección del mundo", dijo en el acto de despedida a los deportistas olímpicos y paralímpicos.

A la cita ha acudido Carolina Marín, baja en Tokio por una grave lesión en la rodilla izquierda. También ha participado, de forma telemática, el palista Saúl Craviotto, abanderado de la delegación olímpica española junto a la nadadora Mireia Belmonte.

Blanco asegura que los Juegos de Tokio 2020, en los que participarán deportistas de 206 países, "van a ser los más vistos de la historia". "Van a tener un color y calor especial. No los viviremos en los estadios, pero sí a través de los medios de comunicación".

El presidente del Comité Olímpico Español destacó que Saúl Craviotto es el líder del equipo español en Tokio. "Tenemos un lujo de deportistas que cualquier país del mundo querría tener. Carolina está en Tokio, aunque esté lesionada. A la vuelta de Tokio ya estamos en París. Carolina y Saúl son grandes representantes de la España luchadora, competitiva, igualitaria y la que no tiene límites".

Referentes del deporte español

Carolina Marín, que no ha querido perderse este acto, lamentaba que la grave lesión en la rodilla se haya producido a escasas semanas de la cita olímpica. "Es una pena porque mi preparación iba muy muy bien. En mi cabeza estaba revalidar el oro. No ha sido fácil levantarse, lo he pasado muy mal porque me he visto muy abajo. Después te levantas y piensas que los siguientes Juegos están a tres años. Ya no se me quita de la cabeza París 2024", ha manifestado.

Saúl Craviotto asegura que va a "echar mucho de menos" a la onubense en Tokio. "He pasado por muchas lesiones, pero ninguna me ha dejado fuera de los Juegos. Queda Carolina para rato, con lo joven que eres vas a llegar a París, seguro".

Acerca de sus opciones en los Juegos, Craviotto se muestra ambicioso. "Mentiría si digo que voy a participar. Voy a sufrir, a dejarme la vida en la piragua. Voy a por todas. Lo de las 6 medallas es tirar muy alto. Ser abanderado es lo más bonito y especial en mi carrera deportiva, estoy deseando vivirlo", confiesa.

Crece la delegación española

También hoy se ha confirmado que el equipo olímpico español acudirá a los Juegos de Tokio con 321 deportistas, siete más de los 314 anunciados inicialmente, tras la actualización del listado con las últimas asignaciones.

"Tras las últimas asignaciones por parte de las federaciones nacionales, el Equipo Olímpico Español acudirá a la capital nipona con un total de 321 deportistas, entre los que se encontrarán 184 hombres y 137 mujeres", informaba el Comité Olímpico Español

El cambio es debido al incremento en el número de atletas, que crece desde los 48 hasta los 55 tras el cierre del ranking mundial y la publicación de las listas de admisión de World Athletics.