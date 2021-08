¿Quién es Ana Peleteiro? Los orígenes y el lado más personal de la atleta

Ana Peleteiro disputa este domingo 1 de agosto la final de triple salto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Gracias a su salto de 14.62, la joven atleta tendrá la oportunidad de luchar por una medalla.

Estos son los orígenes y el lado más personal de Ana Peleteiro que le han llevado a convertirse en una de las mejores deportistas del mundo.

Nació en Galicia y fue adoptada

Ana Peleteiro nació el 2 de diciembre de 1995 (25 años) en Ribeira, una aldea situada en A Coruña. Más tarde fue adoptada. "Mi madre biológica es gallega y mi padre biológico no sé quién es. Mis padres no me adoptaron en Etiopía ni en Kenia, yo nací en Galicia, mis raíces son gallegas, pero la mitad de mis raíces, y se ve, yo soy negra, mulata, tienen que venir de África", cuenta la deportista en una entrevista para 'La Voz de Galicia'.

Además, la atleta reconoce que le gustaría conocer sus orígenes: "Me gustaría ir a África, conocer mis orígenes, pero no busco a mi familia biológica. Cuando tenga hijos, quiero poder explicárselo. Siempre supe que era adoptada, pero mis padres no tenían más información y no podían contarme más".

El atleta portugués Nelson Évora, pareja de Ana Peleteiro

El atleta portugués Nelson Évora es la pareja sentimental de Ana Peleteiro. Tiene 36 años, compite para Portugal y es especialista en triple salto. En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 consiguió el oro olímpico en esta disciplina y el oro mundial en Osaka 2007.

Los dos deportistas pertenecen al mismo equipo y se conocieron en Guadalajara, donde Ana vive desde 2016. Ahora, ambos comparten hogar.

Su mascota se llama Tokyo

La mascota de Ana Peleteiro se llama Tokyo, nombre de la ciudad donde se celebran este año los Juegos Olímpicos. "Se pasa todo el día dando besos a diestro y siniestro y os juro que lo amo", escribió la deportista en una de sus publicaciones en Instagram, en la que aparecen varias fotografía de ella junto a su perro.

Concursante de 'El Desafío'

Ana Peleteiro ha sido una de las concursantes que ha formado parte de la primera temporada de 'El Desafío', el programa de 'Antena 3' presentado por Roberto Leal que puso a prueba a ocho famosos a través de difíciles retos.

La joven deportista cambió las pistas por el plató, una decisión que afrontó entusiasmada, aunque con "miedo". "Empecé con miedo e inseguridades de no sentirme en mi lugar", expresó. No obstante, reconoció que fue una experiencia "para repetir". "Estoy encantada", aseguró.

Trayectoria deportiva

Ana Peleteiro es la actual campeona europea en pista cubierta en la especialidad de triple salto. Con solo 16 años, logró el campeonato mundial júnior de triple salto al batir la mejor marca europea en categoría juvenil (un salto de 14,17 metros). En 2019 logró el oro olímpico en Glasgow. Con un salto de 14,73, Peleteiro se proclamó campeona de Europa en pista cubierta en su especialidad.