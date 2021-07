Chuso García Bragado, la leyenda olímpica con mayúsculas

España tiene suerte de tener un representante en los Juegos Olímpicos como Jesus Ángel García Bragado. La tiene porque su intachable trayectoria profesional refleja cada uno de los valores del espíritu olímpico. A sus 51 años afrontará la última edición olímpica de la prueba que tanto ama, a la que tanto ha dado y en la que tantas gotas de sudor ha derrochado. Los 50 kilómetros marcha. Bragado hará historia en Tokio. Historia mundial. El atleta se convertirá en el primer deportista del mundo en competir en ocho ediciones de los Juegos Olímpicos y superaraá la barrera de los 7 que comparía con La jamaicana Merlene Ottey.

De Barcelona 92 a Tokio 2020

Su primera edición fue hace ya hace 29 años en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y desde entonces no falló uno. Atlanta, Sidney, Atenas, Pekín, Londres, Río de Janeiro y ahora para rematar Tokio. Buena alimentación, descanso, buena recuperación... son las claves de su longevidad. Eso y los excelentes profesionales médicos que han trabajado con él: "Desde los 35 siempre he encontrado un buen médico que me ha ayudado a recuperarme". Lo dice con conocimiento de causa porque está operado dos veces en la cadera, vital para los marchadores".

Después de tanto tiempo tiene multitud de anécdotas pero se queda con algo que le pasa habitualmente en los últimos años: "Me sucede que cuando estoy en las competiciones y nos vienen a hacer los controles antidopaje, los operarios piensan que soy un entrenador". Y es una figura que más allá de compañero es un referente para todos los atletas: "Los chicos me ven con mucho respeto. A alguno les conozco desde que eran bebés y les he visto crecer"

Ha sido quinto en Atenas y cuarto en Pekín. En aquellas ocasiones en los puestos de honor hubo algún atleta ruso que después dieron positivo. "Virtualmente sé que pude subir al podio con eso me retiraré muy tranquilo aunque eche en falta tener la medalla olímpica". En los Juegos Olímpicos de Brasil llegó a la villa en la que estaban el resto de compañeros y aquella ovación fue una de las imágenes de esas semanas. Una imagen que para Chuso tuvo más valor que cualquier medalla.

Irse por la puerta grande

Y una cosa clara, no va a a Tokio a pasearse de despedida. Ya lo demostró en el pasado mundial de Doha en el que en unas condiciones infernales obtuvo puesto de finalista con una octava plaza. Se agarra a una climatología adversa para aumentar sus opciones porque como él ha visto de todas seguro que se adapta mejor que muchos. Sin embargo, es realista y define sus opciones de medalla como una entre mil. Y para no dejar nada al azar, ha entrenado en una cámara climática que recrean las condiciones que se esperan en Sapporo el próximo 6 de agosto.

No podía perderse Chuso García Bragado la última edición de los 50 kilómetros marcha en unos Juegos Olímpicos. Y esta vez, sí lo tiene claro. "Podría hacer una gran lista de motivos para que creáis que va a ser mi última prueba", así que tocará más que nunca ovacionar a una leyenda del deporte mundial.