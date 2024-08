De OnlyFans a París 2024: Los atletas que publican contenido en la famosa plataforma para adultos

Recordemos que algunos deportes presentes en los Juegos Olímpicos son poco populares, y los atletas que los practican no suelen recibir las mismas recompensas económicas que los grandes nombres del fútbol, el tenis o el baloncesto. Por ello, durante estas semanas de Juegos Olímpicos, hemos descubierto que algunos atletas han encontrado en la popular red social OnlyFans una alternativa para generar ingresos adicionales.

La atleta canadiense Alysha Newman ha ganado la medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos de París 2024 en salto con pértiga, alcanzando una marca de 4,85 metros. Además de su destacado rendimiento deportivo, ha sido tema de conversación por su cuenta en OnlyFans, que actualmente cuenta con más de 65 mil suscriptores.

Tener una cuenta en esta plataforma en línea le ha valido numerosas críticas negativas. Sin embargo, la deportista canadiense se ha defendido, argumentando que estos ingresos adicionales le permiten tener un mayor control sobre su carrera y vida personal. "Gano dinero con lo que publico. Hay que registrarse para descubrirlo. Me da confianza y me siento cómoda con ello", dijo Alysha Newman en unas declaraciones para el diario Bild.

La propia deportista ha afirmado que "mucha gente tiene ciertos clichés cuando piensa en OnlyFans, pero no puedo cambiar la opinión de todos". Alysha Newman aclara que su contenido no es explícito y que lo que comparte en la plataforma son principalmente rutinas de entrenamiento y consejos de nutrición.

Además, explica que la plataforma le ha permitido conectarse con muchos de sus seguidores. "Este sitio web me ha conectado con más aficionados que cualquier otro saltador de pértiga antes. Lo que otros piensen al respecto no me molesta. Soy quien soy y lo hago bien", dijo Alysha Newman en el diario Bild.

No ha sido la única atleta con una cuenta de OnlyFans en estos Juegos Olímpicos

Alysha Newman no ha sido la única deportista de estos Juegos Olímpicos de París con una cuenta en esta plataforma. Aquí te presentamos a otros atletas que también están en OnlyFans: Jack Laugher ganador del bronce en salto de trampolín en estos Juegos de París.

ganador del bronce en salto de trampolín en estos Juegos de París. Robbie Manson que practica salto con pértiga.

que practica salto con pértiga. Timo Barthel que practica también salto con pértiga

que practica también salto con pértiga Matthew Mitcham, el primer medallista de oro olímpico abiertamente gay de Australia.

Críticas por lo poco que han cobrado los atletas

Global Athlete, una organización que busca abordar el desequilibrio de poder en el deporte, criticó duramente los limitados fondos con los que han contado los atletas en estos Juegos Olímpicos de París.

"Todo el modelo de financiación del deporte olímpico está roto. El COI genera ahora más de 1.700 millones de dólares al año y se niega a pagar a los atletas que asisten a los Juegos Olímpicos", afirmó Rob Koehler, director general de Global Athlete en una entrevista para The Associated Press.

"La mayoría de los deportistas apenas pueden pagar su alquiler, pero el COI, los comités olímpicos nacionales y las federaciones nacionales que supervisan el deporte tienen empleados que devengan más de seis dígitos. Todos ganan dinero a costa de los atletas. En cierto modo, es similar a la esclavitud moderna", concluyó Rob Koehler.

¿Qué es OnlyFans?

OnlyFans es una plataforma en línea creada en 2016 que permite a los creadores de contenido monetizar su contenido a través de suscripciones. Los usuarios pagan una tarifa mensual para acceder a contenido exclusivo publicado por los creadores, quienes pueden ser de una variedad de campos, como fitness, música, arte, cocina y más. Sin embargo, la plataforma es más conocida por el contenido para adultos, ya que muchos creadores la utilizan para compartir fotos y videos de naturaleza explícita.