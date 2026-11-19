El nombre de Luis Rubiales ha vuelto a escena en las últimas horas después de que se hayan cumplido ya los tres años de inhabilitación con los que fue sancionado después del Caso Jenni Hermoso.

Tras la final del Mundial de fútbol femenino en Sídney en agosto de 2023, Rubiales besó a la jugadora sin su consentimiento durante la celebración, por lo que también se le condenó por un delito de agresión sexual.

Además de este beso no consentido, se tuvieron en cuenta tanto los gestos obscenos que realizó desde el palco de autoridades en la celebración de la victoria de España como las presiones posteriores al entorno de Hermoso para que respaldara públicamente su versión de que el beso sí había sido consentido.

Tras esto, la FIFA le inhabilitó durante tres años que se cumplieron este martes, por lo que ya puede volver a ocupar cargos en el fútbol. En este sentido, son varias las informaciones que apuntan a que tanto Rubiales como su entorno se estarían moviendo de cara a presentar una moción de censura contra Rafael Louzán que le volviera a aupar a la presidencia de la RFEF.

Y es que son aún numerosos los apoyos que tiene Rubiales dentro del fútbol español y de las federaciones territoriales que podrían ayudarle a recuperar la presidencia.