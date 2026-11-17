Madrugo para contarte que Vinicius habló desde la concentración de Brasil y al principio me pareció que pedía disculpas por el irregular inicio de la temporada, noqueado por la temprana eliminación con su país en el Mundial.

"Aproveché las vacaciones para disfrutar, descansar, relajarme y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años. Esto puede haber afectado mi inicio de temporada". Definitivamente, lo que en principio me pareció un 'pido perdón' no fue más que una enumeración de excusas.

Puede que Vini quisiera parecer más humano, pero al madridismo le parecerá un inmaduro y un irresponsable si después de dos años sin títulos en el Real Madrid reconoce que prefirió pasar el verano relajado, que trabajando para llegar a la temporada en la mejor forma posible.

Da argumentos a sus críticos, que ya insinuaban una mala forma evidente y una pérdida de velocidad, además de la falta de confianza que pueda tener en su juego.

Vini citó a Cristiano y Messi como ejemplos de que mantener un nivel alto durante mucho tiempo es difícil, sin caer en la cuenta de que, efectivamente, mantener ese nivel siempre no es que sea difícil, sino que es imposible. Pero ambos mantuvieron una máxima: lo indiscutible e innegociable, es el esfuerzo.

Vinicius, que ya ha ganado mucho más de lo que otros soñarían y que fue indiscutible y diferencial en las dos últimas Champions del Madrid, tiene que decidir ahora qué va a ser del resto de su carrera. Si quiere ser Neymar o quiere ser Cristiano. Si quiere ser Ronaldinho o quiere ser Messi. Buenos son todos, pero con notables diferencias.