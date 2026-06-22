Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Uruguay empata ante Cabo Verde y allana el camino para el primer puesto de España

España es líder en solitario del grupo H después de que la selección de Uruguay y Cabo Verde empatasen a dos goles en un partido de alto ritmo que confirmó a la selección africana como una de las revelaciones del Mundial. Al combinado de Luis de la Fuente le basta ahora con un empate para clasificarse como primera de grupo para la siguiente ronda de dieciseisavos.

Argentina y Austria, ganadores en la primera fecha del grupo J frente a Argelia y Jordania, respectivamente, se juegan pasar de ronda con una jornada de adelanto (19:00). El vencedor habrá asegurado el pase a los dieciseisavos de final.

Por su parte, la selección de Francia también busca este lunes en Filadelfia ante la modesta Irak (23:00 horas) un triunfo que le permita avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 a falta de una jornada, un duelo en el que Kylian Mbappé aspira a engordar sus estadísticas en su objetivo de situarse entre los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo.