Así está la tabla de máximos goleadores de la historia de los Mundiales: Mbappé y Messi amenazan el récord

Se acerca el inicio del Mundial de 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. 48 selecciones buscarán llevar a su país a lo más alto del fútbol, pero solo una podrá conseguirlo. En ese camino, varios son los países que se postulan como serios candidatos al título.

Entre las más destacadas aparecen Argentina, la actual campeona del mundo, Francia, España, Portugal, Alemania e Inglaterra, entre otras. Y es que la Copa del Mundo es el trofeo más deseado por cualquier jugador. Sin embargo, hay futbolistas que pueden pasar a la historia sin acabar ganando el Mundial.

Todo tiene que ver con el ranking de máximos goleadores de la historia de los Mundiales. Después de varios años donde el máximo anotador no ha visto amenazado su récord, 2026 se presenta como una oportunidad perfecta para que dos futbolistas rompan esa cifra: los 16 goles.

¿Quién es el máximo goleador de los Mundiales?

No cualquier jugador tiene la suerte de poder disfrutar de un Mundial, y mucho menos de poder anotar. Sin embargo, hay varios jugadores que han logrado que esto sea más una costumbre que un hecho aislado. A lo largo de los años se han marcado un total de 2.720 goles en 964 partidos en las 22 ediciones del torneo hasta el momento. De esos 2.720 goles, el nombre que más se repite es el de Miroslav Klose.

El delantero alemán marcó en todos los Mundiales que disputó, incluido en el que su país salió campeón, Brasil 2014. En total, son 16 tantos del germano en 24 partidos, una cifra que nadie ha podido igualar hasta la fecha. Marcó cinco goles en el Mundial de 2002, cinco en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014.

En segundo lugar, el nombre que aparece es el de Ronaldo (15 goles) gracias, en gran parte, a su espectacular torneo en 2002, donde logró anotar ocho dianas. Tras él se encuentran Gerd Muller y Just Fontaine, con 14 y 13 goles, respectivamente.

Y aunque parecía imposible que nadie superará el récord de goles, Leo Messi y Kylian Mbappé podrían conseguirlo este mismo año.

Mbappé y Messi quieren ser máximos anotadores de los Mundiales

El Mundial de 2026 puede ser el año de los récords. Leo Messi y Kylian Mbappé tendrán la oportunidad de barrer a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales. La cifra, situada en 16 tantos, podría ser superada si Francia y Argentina logran avanzar en el torneo.

Por un lado, Leo Messi se encuentra con 13 goles en todas las ediciones disputadas, a solo tres tantos del alemán. Los argentinos, vigentes campeones, llegan al torneo siendo favoritos para repetir la gesta de 2022, lo que da a Messi muchas opciones de poder arrebatar el récord.

Pero no es el único jugador que quiere hacer historia. El jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, también tiene algo que decir. Con 12 goles en todas sus participaciones, el francés buscará poner su nombre en lo más alto del fútbol. Francia es otro de los países llamado a estar en las últimas fases del torneo, por lo que el delantero también tiene serias posibilidades de alcanzar los 16 goles de Klose.

Cristiano Ronaldo, muy lejos del récord

Dentro de esta conversación llama la atención la ausencia de Cristiano Ronaldo, el actual máximo goleador de la historia del fútbol. A pesar de llevar 973 dianas en toda su carrera, siendo el único futbolista en alcanzar esta cifra, lo cierto es que en sus cinco participaciones en Mundiales no ha estado tan acertado.

Son siete goles en 22 partidos disputados en esta competición, muy lejos de los 16 del alemán. No obstante, aunque parece difícil que supere esa cifra, sus goles en esta edición podrían ser el resultado de un nuevo récord. Y es que el capitán portugués está a sólo dos de Eusébio, máximo goleador del país en Mundiales, con 9 goles.

Klose da por perdido el récord

La cercanía de Mbappé y Messi al récord de goles en Mundiales ha provocado que el propio Klose de por hecho que su logro será superado. Así lo manifestó en enero de este mismo año en declaraciones para el diario 'Sport Bild': "Estoy seguro de que mi récord goleador en la Copa del Mundo se batirá pronto. O lo consigue Lionel Messi en este Mundial, o a más tardar, Kylian Mbappé en el siguiente", declaró el exfutbolista alemán.