La confesión de Courtois en Onda Cero que ilusiona al madridismo: "Quiero jugar cuatro o cinco años más en el Real Madrid"

Buenas noticias para el madridismo. Thibaut Courtois seguirá vinculado al Real Madrid durante los próximos años. Estas han sido sus declaraciones al micrófono de Alberto Pereiro, con quien conversó sobre la máxima competición internacional y el papel de Bélgica en el grupo G. La selección entrenada por Rudi García llegará al tercer partido de la fase de grupos con apenas dos puntos y con la obligación de ganar a Nueva Zelanda si quieren alcanzar los dieciseisavos de final.

"No hay partido tranquilo, estamos en un Mundial", declaraba Courtois a Onda Cero. El guardameta expresaba así su preocupación tras los dos primeros partidos, ambos acabados en empate ante selecciones relativamente inferiores, aunque mantiene su confianza en la clasificación a la siguiente ronda.

Explica que la clasificación "es como hace cuatro años contra Croacia", donde se jugaron el pase en la última jornada y quedaron eliminados. "Nos cuesta contra bloques bajos, si no encuentras ese gol temprano, es muy difícil encontrar ocasiones", detalla, poniendo de ejemplo a nuestra selección: "Mira a España contra Cabo Verde, pasó lo mismo. Hoy ha metido un gol muy rápido y les facilita el partido. Eso espero que podamos hacer contra Nueva Zelanda, porque van a defender con diez, con Chris Wood, que es un tanque arriba". "Nosotros tenemos que defender bien y, desde luego, intentar meter", remarca el belga.

La vuelta de Courtois a la selección y un último Mundial

"Puede que sea mi último Mundial", desvelaba Thibaut Courtois al enviado especial de Onda Cero al Mundial 2026. Y es que el portero, a sus 34 años, volvió a la selección belga tras unos años apartado por diversos conflictos personales con Domenico Tedesco, de quien dijo que "no confiaba" en él.

Pereiro le preguntaba por su papel en la selección belga y este explicaba que "no sé lo que va a pasar en el futuro", remarcando la posibilidad de que no vuelva a jugar con su país en la máxima competición internacional. "Quiero que vaya lo más lejos posible y alargarlo", confesaba.

Atrás queda la generación dorada de los Red Devils, que estuvieron cerca de tocar la gloria en el Mundial 2018, logrando un meritorio tercer puesto.

Vinculado con el Real Madrid hasta que se retire

Así lo ha destacado Thibaut Courtois a los micrófonos de Onda Cero. El arquero, uno de los capitanes del Real Madrid, ha desvelado su intención de seguir jugando en el club de Concha Espina hasta que sus fuerzas flaqueen. A la pregunta de Pereiro de si ya tienen preparada una renovación del contrato, el meta recalcó que "hay que esperar, pero el club lo hace de año en año".

"El año pasado renové en algún momento y nunca se supo", decía entre risas Courtois. Confiesa que su sueño es "acabar allí" y que "primero, depende de mí, jugar a mi nivel, que eso es lo primordial, seguir rindiendo y ayudando al equipo". Después, la pelota estará en el tejado de la directiva del Madrid, quienes tendrán que decidir qué futuro quieren para la portería.

"Depende de lo que quiera el club. Yo tengo mucho respeto por lo que ellos hacen. Ojalá pueda terminar allí, en cuatro o cinco años, ya veremos. Ese es mi sueño, obviamente. De niño soñé con jugar aquí. Ya son ocho años y estoy super feliz", explicaba el portero belga.

De niño soñé con jugar allí

Con estas declaraciones, en exclusiva a Onda Cero, todo parece indicar que Thibaut Courtois seguirá muchos años más defendiendo la portería del Real Madrid.