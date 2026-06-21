Los posibles rivales de España en dieciseisavos del Mundial 2026 tras ganar a Arabia Saudí

Tras el empate cosechado ante Cabo Verde en la primera jornada, la selección española ha endosado una goleada al combinado de Arabia Saudí para disipar cualquier duda. Los de De la Fuente han sido capaces de arrasar en esta segunda jornada gracias a una actuación estelar de Oyarzabal, quien ha firmado un doblete y una asistencia; de Lamine Yamal, que también disputó solo los primeros 45 minutos del encuentro y anotó el primer gol, y gracias también a un gol en propia meta de Arabia Saudí tras un remate de Cucurella.

Las miradas están puestas ahora en el decisivo encuentro ante Uruguay, que servirá para determinar la clasificación final del Grupo H. En función de la posición en la que quede España (pudiendo clasificar incluso como tercera), avanzará por un lado u otro del cuadrante.

España mira de reojo el Grupo J

En el caso de que España quede como primera clasificada, se enfrentaría al segundo del Grupo J, mientras que si queda como segunda, se cruzaría con el líder del Grupo J. Por tanto, se vería las caras con alguno de los siguientes integrantes: Argentina, Austria, Jordania o Argelia.

Actualmente, de acabar primera, la Roja se mediría con Austria. En caso de superar esta primera eliminatoria, la Roja se mediría a Ghana o Congo en octavos de final, dejando un hipotético cruce de cuartos ante el vencedor del choque entre EE. UU., Bosnia, Chequia o Nueva Zelanda. Sin embargo, en el caso de quedar como segunda clasificada, podría verse las caras con Argentina en dieciseisavos de final, siempre y cuando la Albiceleste logre finalizar en lo más alto de su grupo.

Un escenario que cambiaría definitivamente en el caso de avanzar como una de las ocho mejores terceras clasificadas, ya que el rival dependería de la puntuación final entre las ocho elegidas, teniendo que enfrentarse a un líder de grupo.