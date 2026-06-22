Edu García pide equilibrio tras la victoria de España: "Queda mucho y debemos confiar y animar"

Querido Alsina, querido Diario, muy buenos días. Muchos recordamos a la niña rubia llamada Caroline que en 'Poltesgeist' entonaba un paralizante "ya están aquí". Peli de culto con aquella actriz chiquitita que hacía de médium exhortando a la niña a que fuera hacia la luz.

Pues fuimos. Y encendimos todo, elevamos la potencia y dejamos al rival deslumbrado. Desde el vértigo, el ritmo y la manía endiablada de esconder la bolita como los trileros en una calle turística. Cuando vimos a Lamine de titular dudamos en cómo estaría. Tras la primera carrera y el primer recorte, asumimos que sin Tizona y sin Babieca, el efecto campeador acababa de ser desplegado en Atlanta.

Todos aportaron en una primera parte perfecta, diario, y tras la goleada, los que pensaban convertirse en argentinos, han vuelto al redil con la aguja y el hilo para bordar la segunda estrella. La mesura está pasada de moda. En este mundo hay gente que te insulta llamándote… tibio. Pues desde el equilibrio reitero que queda mucho y que debemos confiar y animar, que los nuestros, al final, sí facturaron las maletas con la magia.

Alemania, México y los EEUU ya están en la siguiente fase. A los norteamericanos les cuesta consumir soccer aunque con la pizarra de Pochettino les será más fácil: la disposición de atacantes dibuja un pentágono perfecto para regodeo de su Secretario de Guerra.

Soy muy fan del ingenio marketiniano, sobre todo, si algún gerifalte de la FIFA se pone nervioso: no toleran el naming de los estadios y piden tapar logos y marcas. El de Boston, sin ir más lejos, lo amadrina una firma de afeitado que, con pillería, lo ha tapado con un buen y grumoso bloque de espuma blanca para rasurar. Infantino, te aguantas, que no se puede controlar todo, so cansino.