Mundial 2026, en directo: todo listo para el arranque del torneo con más selecciones de la historia

¡Muy buenas tardes!

Bienvenidos a la retransmisión de este arranque del Mundial de 2026. México y Sudáfrica arrancarán esta nueva edición de la Copa del Mundo esta noche a las 21:00 horas, y no será hasta las 04:00 horas de esta madrugada cuando continúe el torneo con un interesantísimo Corea del Sur - República Checa.

Todo listo en Estados Unidos, México y Canadá para albergar uno de los Mundiales más grandes de la historia.