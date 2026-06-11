Mundial 2026, en directo: todo listo para el arranque del torneo con más selecciones de la historia
Estados Unidos, México y Canadá albergarán la Copa del Mundo de 2026 con hasta 48 selecciones, el campeonato con más países presentes de la historia. El torneo arrancará este 11 de junio con el encuentro entre México y Sudáfrica y concluirá el próximo 19 de julio, momento en el que Nueva Jersey decretará el campeón de esta edición.
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Bienvenidos a la retransmisión de este arranque del Mundial de 2026. México y Sudáfrica arrancarán esta nueva edición de la Copa del Mundo esta noche a las 21:00 horas, y no será hasta las 04:00 horas de esta madrugada cuando continúe el torneo con un interesantísimo Corea del Sur - República Checa.
Todo listo en Estados Unidos, México y Canadá para albergar uno de los Mundiales más grandes de la historia.