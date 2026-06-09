Cuántos Mundiales ha jugado España: del robo en Corea a la gloria en Sudáfrica

La selección española de fútbol aterrizará en Estados Unidos tras alzarse con la Eurocopa 2024, superando a la Inglaterra de Southgate en la final. El éxito reciente del conjunto dirigido por De la Fuente nos sitúa como grandes favoritos a repetir la gesta del Mundial de Sudáfrica, pero nuestro paso a lo largo de la historia de los mundiales atraviesa todo tipo de situaciones: desde derrotas polémicas como en Corea y Japón a victorias que nos hicieron tocar el cielo, con el gol de Andrés Iniesta en la retina.

España ha participado en un total de 16 Copas del Mundo hasta 2022, consolidándose como una presencia habitual en el torneo desde su debut en 1934, con la única gran excepción de varias ausencias en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial y la posguerra.

Italia 1934

Cuatro defensores españoles frenan un remate de un delantero brasileño en el España-Brasil (3-1) de octavos de final del Mundial 1934 | Getty Images

El estreno de la selección española en la máxima competición del deporte rey llegó en el Mundial de Italia 1934. En esta primera ocasión, España alcanzó los cuartos de final, siendo eliminada por la anfitriona. Jugaron un primer partido que acabó en tablas para los dos conjuntos, por lo que todo se decidió en un partido de desempate, habitual en aquella época, que se acabó llevando Italia con un gol tempranero de Guiseppe Meazza.

A pesar del resultado, la impresión que dejó fue la de un país que había entrado al escenario mundial con cierta dignidad competitiva, pero que todavía no tenía capacidad para disputarle el título a las grandes selecciones. La selección italiana levantó su primer Mundial en dicho torneo.

Brasil 1950

Imagen del Suiza-España disputado en el Mundial de Brasil de 1950. | Getty Images

En el Mundial de Brasil 1950, España firmó un memorable cuarto puesto en su segunda participación en la competición. Aquella selección quedó a un paso del podio, aunque sin la estructura eliminatoria moderna que permite medir con precisión el alcance real del logro, ya que se logró mediante un formato de liguilla final que hoy resulta casi arqueológico en términos de organización.

Aquel torneo se lo llevó Uruguay, consiguiendo su segundo y último Mundial hasta la fecha. Este momento es recordado como el 'Maracanazo', tras vencer a la anfitriona Brasil en el icónico estadio de Maracaná.

Chile 1962, Inglaterra 1966 y Argentina 1978

La selección española antes de disputar un partido de fase de grupos frente a Austria, en 1978. | Getty Images

En el Mundial de 1962 en Chile, España quedó eliminada en la fase de grupos, reflejando una etapa de transición en la que el talento individual no lograba traducirse en continuidad competitiva. Esta tendencia se repitió en Inglaterra 1966 y Argentina 1978, donde nuevamente la selección cayó en la primera fase, consolidando la idea de una cierta inestabilidad en escenarios globales.

En 1962, Brasil consiguió su segundo Mundial tras superar a Checoslovaquia. En 1966, la anfitriona Inglaterra se alzó con su primer y único título mundialista, mientras que en Argentina 1978 también cayó el trofeo del lado del anfitrión, consiguiendo así Argentina su primer título mundialista.

España 1982

Jesús Zamora peleando un balón por alto con un jugador de la selección de Inglaterra. | Getty Images

El Mundial de 1982, celebrado en España, introdujo una expectativa elevada por el factor local, pero el rendimiento se quedó en una segunda fase de grupos, sin acceso a semifinales. El hecho de ser anfitrión no generó una ventaja importante a nivel deportivo, lo cual es algo que usualmente se considera una rareza histórica en competiciones como esta.

Supuso un momento histórico para el país, inaugurando infraestructuras de gran importancia hoy en día como el edificio de Torrespaña e introduciendo símbolos como Naranjito o el balón Adidas Tango. Pudo peligrar la competición tras el fallido golpe de Estado en 1981, aunque finalmente se pudo celebrar sin problema. Sirvió también como prueba práctica para los Juegos Olímpicos de 1992.

Salió campeona Italia por tercera vez en su historia después de vencer a Alemania Federal, en un encuentro disputado en el Santiago Bernabéu.

México 1986

Los jugadores de la selección española en el Mundial de México 1986, encabezados por Butragueño. | Getty Images

En México 1986, España alcanzó los cuartos de final, siendo eliminada por Bélgica en la tanda de penaltis. Este torneo reforzó una narrativa que empezaba a volverse recurrente: la dificultad de superar rondas decisivas cuando la presión se concentra en detalles mínimos.

Este torneo es considerado uno de los más emocionantes e icónicos de la historia, con un imparable Maradona que protagonizó "la mano de Dios" y uno de los mejores goles del torneo, conocido como "el gol del siglo". Argentina acabó venciendo a Alemania Federal en la final y se alzó con su segundo trofeo mundialista.

Italia 1990

Emilio Butragueño conduce un balón mientras le agarra un defensa de la selección yugoslava. | Getty Images

En Italia 1990, España cayó en octavos de final ante Yugoslavia por 1 a 2. Destacaban jugadores de 'La Quinta del Buitre', como Butragueño, Sanchís o Míchel, bajo el liderazgo en los banquillos de Luis Suárez.

Este fue el principio de una nueva etapa de los Mundiales, pues la FIFA implementó ciertos cambios en el siguiente certamen celebrado en Estados Unidos en 1994, como otorgarle tres puntos al ganador de cada partido, en vez de dos como se hacía anteriormente, con el fin de "promover el fútbol ofensivo".

Estados Unidos 1994

Luis Enrique quejándose del codazo propinado por el defensor italiano Tassoti. | Getty Images

El Mundial de Estados Unidos 1994 volvió a situar a España en los cuartos de final, donde fue eliminada por Italia en un partido marcado por el polémico codazo de Tassotti a Luis Enrique que no acabó en penalti injustamente. Como se puede observar, 'La Roja' tenía una especie de maldición con los cuartos de final, pues aún no había logrado superarlos.

Por su parte, Italia llegó a la final, pero no consiguió ganar a Brasil, que se alzó con su cuarto Mundial. Para el recuerdo quedó la imagen de Roberto Baggio, máxima estrella italiana, que falló la pena máxima y dio el triunfo a los cariocas.

Francia 1998

Kiko Narváez, disputando un balón contra Nigeria en el Mundial de Francia 1998. | Getty Images

En Francia 1998, España sufrió uno de sus retrocesos más significativos, cayendo en fase de grupos dondelas expectativas superaron ampliamente los resultados, al quedar eliminada frente a rivales como Paraguay, Nigeria y Bulgaria. La anfitriona Francia obtuvo su primer Mundial contra Brasil con un resultado de 3 a 0.

Fue la primera vez en la que participarían 32 selecciones, lo cual fue vigente hasta la Copa Mundial de Catar 2022.

Corea-Japón 2002

Los jugadores de la selección quejándose del arbitraje al egipcio Gamal Al-Ghandour | Getty Images

El Mundial de Corea-Japón 2002 fue el primero organizado por dos países, algo novedoso para la época, pero que se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo. Destacaron jugadores como Casillas o Puyol, que jugaban su primera Copa del Mundo y ocupan un puesto entre los jugadores más importantes de la selección.

Después de llegar a cuartos de final, España cayó eliminada ante la anfitriona Corea en penaltis tras un pésimo arbitraje del egipcio Gamal Al-Ghandour, que benefició a la selección asiática en detrimento de la española.

Aún se habla de aquel gol de un joven Joaquín Sánchez, anulado por traspasar la línea de fondo cuando claramente no había ocurrido. Dicho gol habría supuesto el tanto que habría dado la victoria a 'La Roja', pues se trataba del ya extinto 'gol de oro'.

Alemania 2006

Zinedine Zidane, celebrando uno de los goles que eliminó a España en 2006. | Getty Images

El Mundial de Alemania 2006 terminó en octavos de final frente a Francia, en un duelo que marcó el inicio de una generación que aún no había alcanzado su punto de madurez competitivo. A pesar de la eliminación, se convirtió en el borrador donde empezaron a dibujarse las líneas maestras del futuro éxito bajo la dirección de Luis Aragonés.

Italia se alzó con su cuarto trofeo tras vencer a Francia en penaltis. Es considerada una de las finales del Mundial más míticas, con Zinedine Zidane como principal protagonista: adelantó a la selección francesa con un gol de Panenka a los siete minutos y, ya en la prórroga, le propinó un cabezazo en el pecho a Materazzi tras este insultarle previamente.

Sudáfrica 2010

Iker Casillas levantando la ansiada Copa del Mundo en Sudáfrica. | Getty Images

El punto de inflexión llegó en Sudáfrica 2010, cuando España conquistó su primer y único título mundial, derrotando a Países Bajos en la final con un gol de Andrés Iniesta en la prórroga. Este torneo representa la culminación de un ciclo futbolístico excepcional, pues la selección venía de ganar la Eurocopa 2008 y posteriormente ganó la Eurocopa 2012. España fue envidiada en el mundo entero por el control del juego, la posesión y una estructura táctica difícil de replicar.

Tras un inicio a trompicones, con derrota contra Suiza incluida, la selección fue avanzando rondas hasta lograr el ansiado trofeo. En la fase final, España venció a Portugal, Paraguay, Alemania y, por último, a Países Bajos, con un gol de Iniesta en el minuto 116 de la prórroga.

Para muchos es el mejor torneo de la historia de los mundiales, con símbolos como el impredecible Jabulani, las vuvuzelas o el pulpo Paul, que vaticinó el camino de España hasta la gloria.

Mundial 2014

La celebración de Países Bajos frente a España en el Mundial 2014. | Getty Images

A pesar del éxito indiscutible durante años, la condición de campeona no garantizó la continuidad en la pelea por el título. En Brasil 2014, España protagonizó una de las caídas más abruptas de la historia reciente del torneo, siendo eliminada en fase de grupos tras dos derrotas contundentes.

El Mundial de 2014 no solo marcó una eliminación temprana, sino el final de la llamada "generación dorada" del fútbol español. Fue el adiós de leyendas como Villa, Xavi o Xabi Alonso, que pasaron de la cima absoluta al vacío competitivo. También fue el último torneo entrenado por Vicente del Bosque.

En Brasil se vivieron momentos icónicos del torneo mundialista, como el 7-1 de Alemania a la anfitriona, que le valió el pase a la final. Lograron el triunfo frente a la selección argentina con un gol en la prórroga de Mario Götze.

Rusia 2018

Los jugadores de la selección, cabizbajos tras la eliminación en penaltis contra Rusia. | Getty Images

En Rusia 2018, el equipo alcanzó los octavos de final, cayendo ante la selección anfitriona en la tanda de penaltis, en un partido marcado por la falta de eficacia en momentos decisivos. También se sumó el polémico fichaje del seleccionador Julen Lopetegui por el Real Madrid. Al anunciarse su futura llegada al conjunto blanco antes del torneo, el expresidente de la RFEF Luis Rubiales le cesó del cargo. Fernando Hierro ocupó su puesto apenas dos días antes del comienzo del Mundial.

Fue el torneo de Francia, que se alzó con su segundo Mundial al vencer a una meritoria Croacia en la final.

Catar 2022

Luis Enrique motivando a los jugadores antes de la tanda de penaltis contra Marruecos. | Getty Images

Finalmente, en Catar 2022, España volvió a quedar eliminada en octavos de final, esta vez frente a Marruecos. A pesar de tener una selección con un alto nivel competitivo, de nuevo una tanda de penaltis nos condenó al ostracismo.

En esta ocasión, Francia también llegó a la final pero no pudo levantar el título. Un emocionante 4-3 proclamó a Argentina la Campeona del Mundo, con Leo Messi logrando el último y ansiado título que aún no había conseguido.

En conjunto, la trayectoria de España en los Mundiales puede describirse como una alternancia entre fases de reconstrucción, eliminaciones tempranas y un gran hito: el título de 2010. Durante años, España ha sufrido en las fases finales, donde el margen de error es mínimo y la historia, a menudo, se decide en detalles casi caprichosos.