La inauguración del Mundial 2026, bajo tensión por las protestas de Ciudad de México: los manifestantes quieren llegar al Estadio Azteca

Quedan poco más de 24 horas para que empiece el Mundial 2026 y la inauguración se prevé tensa. Varios colectivos han convocado manifestaciones en las horas previas del partido inaugural entre México y Sudáfrica que culminarán en el Estadio Ciudad de México. Nuestro compañero Alberto Pereiro, que está allí como enviado especial, ha podido comprobar el ambiente del lugar.

Tal y como muestra el vídeo que ha enviado a Onda Cero en exclusiva, una calle del casco histórico del centro de México está inundada de tiendas de campaña de los distintos colectivos protestantes, que pasan allí día y noche porque no tienen otro lugar. Hay que tener en cuenta, además, las inclemencias meteorológicas de estos días: mucha lluvia, frío...).

"Como veis, llevo grabando minuto y medio y esto no se acaba, toda la calle está así, son unos 300 metros de longitud", cuenta Pereiro, que además ha explicado que desde la organización del Mundial les han avisado de que lleguen al estadio con antelación, para evitar aglomeraciones y problemas según se acerque la hora.

¿Por qué protestan los mexicanos?

Aunque hay varias manifestaciones convocadas, colectivos de madres buscadoras de desaparecidos, transportistas, jubilados, campesinos y trabajadores de la salud, entre otros, la más importante y la que más preocupa es la iniciada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que lleva en huelga desde el 1 de junio.

Varios manifestantes sostienen una pancarta con reivindicaciones | EFE/ Madla Hartz

¿Qué piden? Cambios en el sistema de pensiones, aumentos salariales, mejoras laborales y la abolición de la Ley del ISSSTE de 2007. Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 Democrática de la CNTE, ha comentado a los medios que el objetivo de la protesta es llegar al estadio con pancartas, lonas y consignas.

"Vamos a manifestarnos, como lo hemos hecho, con nuestras pancartas, nuestras lonas, nuestra voz, hasta donde se escuche", ha indicado Hernández, al tiempo que ha comentado que las protestas no van contra los aficionados que acudan al partido, aunque sí ha criticado los precios, que ha tildado de "prohibicionistas".

El Gobierno acusa a la CNTE de crear provocación

Por su parte, desde el Gobierno han enviado una "propuesta para avanzar en el tema de las pensiones y tienen los espacios abiertos para continuar con las negociaciones locales o de carácter estatal", en palabras de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha acusado a un sector de la CNTE de crear "provocación" y una imagen "de caos", aunque ha descartado desalojar a los maestros de las calles del centro y ha recordado que la puerta del diálogo está "abierta", pero que ellos lo que quieren es "provocación". Además, ha defendido que su Administración ha aumentado los sueldos "un año el 10% y otro el 9%".

Miembros de la CNTE se toman un peaje como parte de sus movilizaciones | EFE/ José Luis De La Cruz

A pesar de que ha asegurado que la ceremonia de inauguración se va a llevar "con normalidad" y que su Gobierno no va "a caer en ninguna provocación", ha evitado desvelar dónde va a ver el partido inaugural, porque tiene que "estar pendiente" del desarrollo de estas protestas.

Encuentran una caja con 59 explosivos dentro de un autobús

En algunos puntos de la ciudad, algunas de estas protestas han alcanzado tintes violentos. Además, la secretaria de Gobernación ha encontrado una caja con 59 explosivos artesanales en uno de los autobuses de estudiantes y maestros que se dirigían desde el estadio de Guerrero a la Ciudad de México para apoyar las protestas de la CNTE.

Aun así, desde el Gobierno insisten en que no hay riesgo para la seguridad de los asistentes y que el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), al que la mayoría de extranjeros llegarán durante estos días, está "perfecto" porque su remodelación terminó "en tiempo y en forma".