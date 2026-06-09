Así es el peligroso campamento base de Suiza para el Mundial 2026: amenazados por una zona de serpientes venenosas

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina y las 48 selecciones ya se han instalado en sus campamentos base donde prepararán todos los partidos de la competición. El 11 de junio empezará el torneo de la mano de México y Sudáfrica y no concluirá hasta el próximo 19 de julio, momento en el que dos selecciones disputarán la final.

En medio de esta preparación, la selección suiza vive una situación tan insólita como peligrosa. Y es que finalizados sus partidos amistosos previos a la Copa del Mundo, los helvéticos se han mudado a San Diego para preparar sus partidos de la fase de grupos. En concreto, Suiza está instalada en la Academia Judía de San Diego, un espacio un tanto particular debido a su alta peligrosidad.

Tras compartir imágenes de las instalaciones en redes sociales, los usuarios han alertado de un detalle poco esperado. Además de contar con todo lo necesario para llegar al 100% al debut en el Mundial, la selección suiza tiene que lidiar con una zona altamente peligrosa que se encuentra justo al lado del campo.

Suiza se ejercita alrededor de serpientes

Según la delegación suiza, a un lado del campo de entrenamiento se encuentra una zona repleta de serpientes peligrosas. La "Zona de Serpientes", como la describen, ha despertado el interés y las bromas entre los usuarios.

Según los informes locales, las inmediaciones del recinto están habitadas por serpientes peligrosas, por lo que se ha aconsejado a los futbolistas suizos que eviten pasear por la zona. No obstante, a pesar de que la situación puede resultar incómoda, lo cierto es que la delegación suiza le ha restado importancia, asegurando que se trata de algo natural y que forma parte de las características geográficas del lugar de concentración.

Suiza, favorita del grupo B

Más allá de estas particularidades, Suiza ya se encuentra concentrada para afrontar la fase de grupos del Mundial. Su debut tendrá lugar el 13 de junio ante Catar, para después acabar enfrentándose a Bosnia el 18 de junio y a Canadá el 24. Se trata de un grupo donde los helvéticos parten como favoritos para quedar en primera posición, por lo que las expectativas en un inicio son altas.