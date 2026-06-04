Este es el jugador más joven del Mundial 2026: más de 25 años de diferencia respecto al más veterano

Quedan apenas siete días para dar el pistoletazo de salida al Mundial de 2026. Con los nervios a flor de piel, los aficionados ponen el ojo en las convocatorias, ya definitivas, para hacer sus pronósticos en un torneo mundialista que promete emoción y tensión a partes iguales.

Entre los convocados, destaca un nombre por encima del resto, y no se trata de estrellas ya consolidadas como Mbappé, Harry Kane o Lamine Yamal. Su nombre es Gilberto Mora, juega en la selección de México y es el jugador más joven del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Un talento precoz con proyección

El fútbol mexicano tendrá un nombre propio en los libros de historia del Mundial 2026: Gilberto Mora. Con apenas 17 años y 240 días, el mediocampista de México se convertirá, si debute en el encuentro inaugural, en el futbolista más joven convocado para la Copa del Mundo.

La convocatoria anunciada por el seleccionador Javier Aguirre confirma el ascenso meteórico de una de las mayores promesas del fútbol mexicano. Mientras muchos jugadores de su edad apenas comienzan a abrirse camino en categorías juveniles, Mora ya forma parte de la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al país anfitrión en la máxima cita del fútbol mundial.

Nacido en Tuxtla Gutiérrezel 14 de octubre de 2008, Mora irrumpió en la élite con el Club Tijuana, donde se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en debutar y en anotar en la historia de la Liga MX. Su talento, visión de juego y personalidad dentro del campo lo llevaron rápidamente a ganarse un lugar en la selección absoluta.

Además de ser el jugador más joven del torneo, Mora simboliza el relevo generacional que busca impulsar México tras años de depender de futbolistas experimentados. Su presencia en la convocatoria comparte protagonismo con figuras consolidadas como Guillermo Ochoa, quien disputará su sexto Mundial, un contraste que refleja la mezcla de juventud y experiencia del combinado tricolor.

Si debuta en el partido inaugural de México frente a Sudáfrica, Gilberto Mora entrará en un selecto grupo de adolescentes que han participado en una Copa del Mundo. El récord lo ostenta Norman Whiteside, que debutó con apenas 17 años y 41 días. Le siguen Samuel Eto'o, Femi Opabunmi, Salomon Olembé o el mismísimo Pelé, quien consiguió "llegar y besar el santo" en su primer intento.

Para México, el Mundial 2026 no solo será una oportunidad de competir en casa, sino también el escenario donde una nueva estrella podría comenzar a escribir su propia historia. Y esa historia tiene nombre y apellido: Gilberto Mora.