Los jugadores con más partidos en la historia del Mundial: de Messi a Cafú.

Jugar un Mundial en sí ya es un gran hito para un futbolista. El sueño de muchos jugadores pasa por disputar en alguna ocasión de su carrera una cita mundialista con su selección, un acontecimiento único en el que hacer acto de presencia puede convertirse en una huella imborrable para cualquier trayectoria futbolística.

Pero existen jugadores que trascienden esa marca y cuentas sus apariciones como históricas de la Copa del Mundo. Se trata de unos pocos privilegiados que se han convertido en los jugadores con más partidos en la historia de los Mundiales. Una lista que encabeza Messi y al que le siguen otras leyendas de este deporte.

Quiénes son los jugadores con más partidos en la historia del Mundial

1. Messi: 26 partidos

Messi levanta el trofeo de campeón del Mundo en Qatar | Getty

Leo Messi es el primero, con 26 partidos de Mundial en su mochila. El argentino ha disputado en dos ocasiones la final de la Copa del Mundo -una con derrota ante Alemania en 2014 y la última, con victoria en Qatar 2022 que le valió para lograr su primer trofeo mundialista-.

En total, Messi ha participado en cinco Mundiales (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), y el celebrado este año puede convertirse en su sexta Copa del Mundo, un hecho inédito que también puede igualar Cristiano Ronaldo.

2. Lothar Matthaus: 25 partidos

Matthaus levanta la Copa del Mundo lograda con Alemania en 1990. | Getty Images

El alemán también jugó dos finales y participó en cinco Mundiales (1982, 1986, 1990, 1994 y 1998), siendo el segundo con más encuentros jugados en la Copa del Mundo. En la edición del 90, los alemanes se proclamaron campeones del mundo frente a Argentina, en la que se tomaron la 'revancha' por la final perdida en el Mundial anterior.

3. Miroslav Klose: 24 partidos

Klose lleva la Copa del Mundo de 2014. | Getty Images

Otro alemán que aparece en el top 3 de jugadores con más partidos en Mundiales. Un mítico de la Copa del Mundo como es Klose, que también sigue siendo el máximo goleador de la historia de esta cita deportiva. Klose ha jugado cuatro Mundiales (2022, 2006, 2010 y 2014), marcando en todos ellos.

4. Paolo Maldini: 23 partidos

Paolo Maldini disputa un partido con la selección de Italia. | Getty Images

Un partido por detrás del mítico Klose se encuentra Maldini, otro nombre histórico para el Mundial. El defensa italiano se quedó con la miel en los labios al no proclamarse campeón, pero formó parte de su selección durante cuatro Copas del Mundo (1990, 1994, 1998 y 2002) y se queda como uno de los futbolistas que más se asocian a una cita deportiva de este calibre.

5. Cristiano Ronaldo: 22 partidos

Cristiano Ronaldo, con Portugal | Getty Images

Junto a Messi, será el único que ha jugado seis Mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y el que llega en 2026). El portugués suma 22 duelos en su cuenta personal, llevando a su espalda a Portugal desde que era muy joven y marcando en cada una de las ediciones que ha disputado con su selección. Historia viva del Mundial a sus 41 años.

6. Maradona: 21 partidos

Diego Armando Maradona levanta el Mundial de México 1986 con Argentina. | Getty Images

Con cuatro Mundiales en su trayectoria (1982, 1986, 1990 y 1994), poco hay que decir sobre Diego Armando Maradona que no se conozca ya. Uno de los mejores de la historia, uno de los futbolistas con más partidos en Mundiales. En 1994, solo participó en dos partidos al dar positivo en un control antidopaje por un supuesto "error" del cuerpo médico, lo que supuso un borrón final en su carrera con Argentina, pero con el punto culmen en México 1986. 'El Pelusa' levantó entonces la Copa del Mundo tras superar 3-2 a Alemania y se convirtió para siempre en una leyenda para Argentina.

7. Uwe Seeler: 21 partidos

El alemán será también muy recordado en la historia de los Mundiales al ser el séptimo jugador con más partidos disputados y participar en cuatro ediciones (1958, 1962, 1966 y 1970).

8. Wladyslaw Zmuda: 21 partidos

Zmuda se convirtió en leyenda del fútbol polaco al liderar una selección de Polonia irrepetible en las ediciones de 1974, 1978, 1982 y 1986. En 1974 y 1982, Polonia acabó en tercera posición.

9. Javier Mascherano: 20 partidos

Pese a irse sin lograr la ansiada Copa del Mundo, la figura de Javier Mascherano será una de las más recordadas por los aficionados argentinos. Jugó con la albiceleste en 2006, 2010, 2014 y 2018, llegando a la final en Brasil 2014.

10. Cafú: 20 partidos

Uno de los defensas más míticos de Brasil, Cafú formó parte de una selección casi imparable que conquistó dos Mundiales en 1994 y 2002. Para recordar, sobre todo su actuación en Corea y Japón 2002, en la que fue capitán y una de las figuras más destacables sobre el campo.

Después, en la lista aparecen nombres como Hugo Lloris (20 partidos con Francia), Philip Lahm (20 partidos con Alemania), Grzegorz Lato (20 partidos con Polonia) y Schweinsteiger (20 partidos con Alemania). Todos ellos completan una lista de leyendas que pasan a la historia de los Mundiales de fútbol.