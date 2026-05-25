La reacción de los futbolistas de la Selección Española tras ser convocados para el Mundial de 2026

La lista de Luis de la Fuente ya es oficial. 26 futbolistas defenderán la camiseta de la Selección Española a partir del próximo 15 de junio en el Mundial. El técnico español no ha sorprendido en exceso, ya que la gran mayoría de futbolistas se esperaban en la llamada.

No obstante, uno de los jugadores convocados que más revuelo ha causado ha sido Gavi, el mediocentro del F.C. Barcelona. A pesar de haber contado con pocos minutos en este último tramo de la temporada, Luis de la Fuente no ha dudado en llevarle a América. El jugador, que no sabía si sería uno de los afortunados, ha roto a llorar tras enterarse de la noticia en directo.

A través de un vídeo publicado por Lamine Yamal en sus historias de Instagram, se ha visto como el futbolista estaba visiblemente emocionado tras escuchar su nombre en el vídeo de presentación.

Pedro Porro y Borja Iglesias se suman a la lista de reacciones

Otro de los jugadores que ha reaccionado a la convocatoria ha sido Pedro Porro. El lateral del Tottenham, fijo en las listas del seleccionador, ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram celebrando su presencia en la lista junto a su mujer y sus dos hijos.

Además, el vídeo va acompañado del siguiente mensaje: "Toda una carrera trabajando sin descanso, llena de sacrificios y de momentos que muchas veces no se ven, pero que han valido la pena. Siempre había soñado con poder jugar un Mundial defendiendo los colores de mi país, y no puedo estar más orgulloso. Gracias a todos los que me han apoyado y me han ayudado a llegar hasta aquí. Ahora solo puedo deciros que lo daremos todo para bordar la segunda estrella en nuestro escudo. Todos juntos. ¡Vamos!".

También Borja Iglesias ha compartido una serie de imágenes en redes sociales mostrando la alegría de él y su familia tras la llamada de Luis de la Fuente. Será el primer Mundial de Borja Iglesias con la Selección Española.