en por fin no es lunes

Felisa, una oyente de 98 años nos cuenta en Por fin no es lunes cómo está llevando estos días de cuarentena por el coronavirus, "me apaño yo solita, aunque viene a mi casa una auxiliar que la quiero mucho", dice y continúa, "he dicho que asistan a otros que lo necesitan más que yo". Por otro lado, reconoce que cuando la radio pone reguetón "mis piernas danzan que no me duele nada".