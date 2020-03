¿Qué papel tiene la radio en estos días de confinamiento?

Dias de radio, de la radio de antes pero con lo de ahora. Y sin perder ripia de nada de nada que no está la cosa para perderse algo de la nada que a veces nos llega por donde sea y sin preguntar... Aviolinada tenemos hasta la imaginación de la esclerótica y no me diga que no hemos contribuido a eso, los que nos dedicamos a decir, contar, cantar, comunicar, reiterar, así o asá… sin ti-tu-bear, pestañear, a la bim bom bam... pito pito gorgorito, que es lo se está diciendo, que me pierdo, que no sé para donde sintonizo, diario, patio, aplauso, dicho, juego o refrán...