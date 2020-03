EN POR FIN NO ES LUNES

En plena cuarentena, muchos están descubriendo su amor por la cocina, por ello en Por fin no es lunes hablamos con la presidenta del Club de las guisanderas de Asturias, Amada Álvarez Pico. Explica que la "guisandera era que aquella señora que en las aldeas cocinaba para distintos eventos altruísticamente", además, recuerda que "curaban a la gente con comida". Asimismo, recomienda hacer la cocina "a fuego lento", porque "no podemos querer comer bien haciendo la comida en cinco minutos, eso es comida rápida, es otra cosa, no es la satisfacción de comer, es cubrir una necesidad".