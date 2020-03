El presidente ha dicho que desgraciadamente, España se encuentra entre los países más afectados por el coronavirus con cerca de 25.000 contagios y 1.326 muertes, además de 1.612 personas en la UCI: "Los casos diagnosticados y fallecidos aumentarán en los próximos días. Van a llegar días muy duros y nos tenemos que preparar".

"Tenemos que llegar al final de la próxima semana muy fuertes. El riesgo está en todas partes, de ahí el confinamiento genral. El daño se concentra en determinados lugares donde hay que hacer más esfuerzos", ha dicho.

Sánchez también ha hecho repaso de las medidas que ha aplicado España para frenar el brote de coronavirus, medidas "muy duras" y las más "drásticas" de Europa y de casi todo el mundo. Por ello, se ha preguntado que a qué se refieren los que piden más medidas de confinamiento: "¿A qué se refieren? ¿A que alguien no pueda salir a por el pan o a que una madre no pueda salir a pasear con su hijo autista?".

"La OMS nos ha dicho que tenemos que afrontar esta pandemia en base a tres objetivos: medidas de aislamiento, medidas socioeconómicas y el respeto a los derechos humanos", ha dicho.

Ha asegurado que el Gobierno ya ha adquirido 640.000 unidades de test rápidos homologados para diagnosticar el coronavirus a toda la gente que permanece en cuarentena en sus casas sin saber si están o no contagiados: "el Gobierno los está extendiendo al mayor número de españoles".

También ha pedido unidad ante una situación que "pensábamos que ya no se podría producir" y ha instado a no romper las normas de confinamiento, consumir bulos o acaparar bienes de manera compulsiva porque "esas actitudes se propagan como el virus y son dañinas en nuestra lucha contra la pandemia". Asimismo, ha pedido no difundir noticias no contrastadas porque así también se lucha contra el coronavirus: "Si no cerramos esa cadena estaremos generando una alarma que nos hará débiles".

Respecto a la decisión de algunas empresas de colaborar en la fabricación de material sanitario, Sánchez lo aplaude y anuncia que el Gobierno está hablando con las industrias para "entrar y dirigir la producción de bienes en el material que vamos a necesitar".

También ha considerado que la vacuna contra el virus "finalmente llegará", pero aún no se sabe cuánto va a tardar. Por eso, mientras eso pasa "hay que preparase para protegernos y orientando esa industria a la producción masiva de estos materiales, estaremos ayudando a luchar contra el coronavirus".

Sánchez ha recalcado también que en virtud de su cargo, asume "toda la responsabilidad" de la gestión de la crisis para atajar la propagación del coronavirus.

El presidente ha respondido así a una pregunta sobre si asumía la responsabilidad de lo hecho antes de que aumentaran exponencialmente los contagios por el virus.

La pregunta ha aludido, en concreto, a la gestión acometida en enero, febrero y primeros de marzo, cuando tuvieron lugar las manifestaciones del Día de la Mujer, el 8M.

Sánchez ha contestado: "Primeros de marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre... Hasta que encontremos la vacuna. Soy el presidente del Gobierno de España y asumo toda la responsabilidad".

