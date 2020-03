Carlos Alsina, sobre 'Facciamo finta che': "Esta canción es perfecta como himno de lo que nos está pasando"

Alsina comenta que como periodista en estos días es muy complicado "contar las cosas como mero espectador". Asegura que ahora los periodistas y comunicadores hablan "de forma diferente": "somos más tiernos que antes y bizcochables", añade.

Confiesa que ante los datos alarmantes que conocemos cada día desde que comenzó la crisis sanitaria en España tiene muchas dudas sobre qué contar y qué no, y "a qué dar prioridad". El periodista considera que "hay que contar lo que ocurre, pero siempre que sea útil". "Para mí el criterio fundamental es para qué sirve lo que voy a contar, y si no sirve para nada bueno, mejor no lo cuento", señala.

El periodista nos cuenta además que tiene cuatro perros, y que ahora mismo es "la envidia del barrio", y sobre el tema que ya se ha convertido en un himno de la cuarentena en España, la canción italiana 'Facciamo finta che', nos explica el origen de esta canción y cómo surgió la idea de ponerla "en bucle" en el programa. "Es una canción muy pegadiza y de buen rollo. Es perfecta como himno de lo que nos está pasando, para decir que todo va bien aunque no sea así", explica.

Además, Alsina reitera la importancia de la radio en estos días, no solo para informar, sino también para acompañar: "Se llega antes al corazón con la radio que con la televisión".

