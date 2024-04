Grande-Marlaska: "Se va a llegar hasta el fondo en la investigación del caso Rubiales"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como cualquier otro aficionado del Athletic Club, celebra este domingo la victoria de su equipo que este sábado se proclamó campeón de la Copa del Rey, en una apasionante final que se decidió en los penaltis.

Marlaska asegura en 'Radioestadio' que ayer "fue un día muy especial", un día que "llevaba esperando 40 años". "Tengo en la memoria la última Copa que ganamos y aún estaba en la Universidad", señala el ministro.

El titular de Interior describe lo que es para él ser del Athletic: "del Athletic somos todos los que nacemos en Euskadi. Es una filosofía. Es muy difícil no compartir los valores que representa ese equipo: el amor a la tierra, al deporte, al trabajo solidario..."

El ministro vivió la final desde el palco y confiesa que no puedo evitar mostrarse nervioso: "se me notaba". Asimismo, destaca la ejemplaridad de las dos aficiones que "hacen grande el fútbol y convivencia".

Sobre Ernesto Valverde, Marlaska solo tiene halagos. Asegura que es "un ejemplo de los valores del club": "teníamos que tener un entrenador como él para poder recuperar nuestro puesto en la Copa".

Caso Rubiales

Preguntado sobre el caso de Luis Rubiales, el ministro se muestra convencido de que "habrá justicia" y se "llegará al fondo". "Tenemos un poder judicial y una Fiscalía profesional que llega al fondo de sus investigaciones, al igual que la UCO". además, recalca la importancia y eficiencia de la "cooperación internacional". "No solo hemos visto los resultados, hemos visto que rápido existe la cooperación jurídica internacional, con esas entradas y registros inmediatos en la República Dominicana", ha añadido, precisando que todo eso "es consecuencia de mucho trabajo, de cooperación y coordinación de muchos años entre cuerpos policiales y también entre órganos judiciales".

¿Posible entrevista con Alsina?

Por último, Edu García anima al ministro a tener un 'face to face' con Carlos Alsina para que responda a las preguntas del presentador de 'Más de Uno'. Al respecto, Marlaska bromea y asegura que "no tiene ningún problema ni con Alsina ni con nadie" porque "es de Bilbao" y ahora, además, está "más subido que nunca".