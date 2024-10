Juan Ferrer, el hombre más fuerte de España: "En plena temporada, como alrededor de 7.000 calorías al día"

Juan Ferrer es el hombre más fuerte de España. El 'strongman' habla con Edu García en 'Radioestadio' tras competir en la Champions League: "Ha ido mejor de lo que me esperaba, he quedado noveno y siempre es difícil salir a competir fuera de casa".

"La primera prueba consistía en arrastrar un camión de 14 toneladas, luego levantar un cilindro de 140 kilos, también levantar piedras de hasta 200 kilos, sacos... Una competición bastante interesante", cuenta Ferrer, que también detalla cómo se prepara para la competición: "Voy a un gimnasio comercial una parte de los entrenamientos y la otra parte en un gimnasio personal y en un club de fuerza, que es una nave en la que tenemos neumáticos y otras cosas, donde entreno de manera más específica".

Además, Ferrer se dedica por las mañanas al cultivo de arroz en el Delta del Ebro, algo que intenta "combinar" con la competición. "Intento hacerlo lo mejor que puedo, soy padre desde hace seis meses, está siendo un poco complicado todo, pero de momento lo voy soportando", comenta Ferrer, que también comenta su alimentación: "Si digo lo que me gasto en comida puede que me dedicase a otra cosa. En plena temporada de competición, como alrededor de 7.000 calorías al día. Me he comido cuatro huevos esta mañana".

Por último, da sus consejos para las personas que quieran aventurarse en este ámbito y ser un 'strongman': "Que lo haga con cabeza, que coja a un buen preparador, un club de fuerza y que tenga mucha paciencia, porque la fuerza cuesta tenerla y mantenerla. Estos deportes de fuerza con lesivos, así que hay que hacer las cosas con tranquilidad y buena letra. Otra cosa también es el aumento de peso, somos muy grandes y voluminosos, y eso se debe hacer con cabeza".