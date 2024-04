Cristina López del Burgo: "La infertilidad es como un tsunami que lo destroza todo y tienes que reconstruirlo"

Nuestra invitada siempre ha querido ser madre. Cuando le preguntaban qué quería ser de mayor, ella siempre respondía lo mismo: "Ser mamá". Con el paso de los años, su sueño se afianzó y cuando conoció al que hoy es su marido en sus conversaciones siempre hablaban de que querían tener hijos y formar una familia numerosa.

Se veían rodeados de niños y hasta habían pensado sus nombres. Pero cuando llegó el momento, algo no fue bien. La infertilidad se cruzó en su camino causando un auténtico tsunami. Comenzaron las dudas, las preguntas, las visitas a los médicos, las pruebas, los comentarios desafortunados de la gente y los tratamientos.

Con todo ello se despertó la culpa, la rabia, la tristeza, la soledad y hasta la incomprensión de dejar de intentarlo. La infertilidad se llevó por delante su sueño, sus ilusiones y su proyecto de vida familiar.

Cristina López del Burgo sabe lo que se siente cuando deseas un hijo y este no llega. Una situación para la que nadie está preparado y de la que apenas se habla, a pesar de que afecta a una de cada seis parejas. Cristina tuvo que aprender a reescribir sus sueños.

Ahora quiere ayudar a otras parejas a enfrentar este camino lleno de luces y sombras y para ello ha publicado 'El camino de la infertilidad'. Ella es doctora en Medicina, profesora de sexualidad y fertilidad en la Universidad de Navarra y mujer que ha transitado por ese camino de la infertilidad.

La infertilidad, un tema tabú

López del Burgo asegura que aunque últimamente se habla de ello un poco más, todavía sigue siendo un tema tabú porque "es como que todo el mundo asume que si quieres ser madre, lo vas a conseguir" o también porque muchas veces se relaciona como un problema que afecta a la intimidad de la pareja y entonces es más difícil hablar de ello.

Cuando ella y su marido se enteraron de que no iban a poder tener hijos, lo primero que se preguntaron fue "por qué a nosotros", pero después se plantearon cómo querían vivir: encerrados en casa lamentándose o aprovechar lo que sí tenían y ellos eligieron la segunda opción.

El dolor de determinados comentarios

Otro de los aspectos que trata en su libro son los que ella llama "comentarios estrella", aquellos que, según opina, parten del desconocimiento de lo que es la infertilidad, pero que pueden llegar a ser muy dolorosos: "Cuando te relajes, te quedarás embarazada" o "Qué bien vivís sin hijos".

Opina que es todo mucho más difícil que relajarse porque "pocas veces la infertilidad tiene múltiples causas y pocas veces es el estrés y cuando le dices esto a una mujer es añadirle más carga. Si fuese tan fácil como relajarse, todas nos hubiéramos ido de vacaciones y hubiéramos vuelto embarazadas".

Sobre el otro comentario, asegura que es verdad que no tener hijos tiene cosas buenas, pero la gente no ve el "sufrimiento que tiene el que desea tener un hijo y no lo tiene".