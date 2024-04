Los 'perrhijos', el nuevo modelo familiar que se afianza en España: "Es más fácil conciliar con una mascota que con un hijo"

Este es un nuevo modelo de familia cada vez más frecuente en nuestro país: los 'perrhijos' o los 'gathijos', la convivencia multiespecie que está desbancando al prototipo tradicional.

Los datos son muy claros: hay de media 1,5 perros por cada niño que nace en nuestro país. Es decir, hay más perros que niños. Según el INE, la tendencia a la baja en cuanto a nacimientos es clara, de hecho en 2023 se registró la cifra más baja estimada desde 1941. Además, la edad para tener hijos es cada vez más elevada y el 60% de los jóvenes no está pensando en tenerlos a corto o medio plazo.

Muchas personas tendrán claro que no quieren, pero otras pensarán que no pueden, no les da la economía, no tienen tiempo o que es imposible conciliar, así que prefieren una mascota.

Es complicado encajar o adaptar nuestra vida para criar a un bebé. Hay una serie de factores económicos, laborales y sociales, que están influyendo en esta decisión tan importante y queremos hablar sobre esta cuestión con Pablo Redondo, investigador y profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza y Amalia Guerrero, experta en tranquilidad financiera.

"Hay mucha gente a la que le sobra mes al final del sueldo"

¿Cuando hablamos de mascotas y familias, qué perfiles hay? Hay cada vez más personas que deciden no tener hijos porque no quieren, porque prefieren tener una mascota para cubrir ese hueco, por menor responsabilidad de cuidado, por más facilidad para conciliar, familias jóvenes que antes de tener un hijo, tienen una mascota para "ponerse a prueba" y personas jubiladas que se sienten más solas y deciden tener un animal que les haga compañía.

Respecto a la cuestión económica, "hay mucha gente a la que le sobra mes al final del sueldo", una variable muy importante a tener en cuenta cuando se decide algo tan importante como tener o no un hijo. El gasto medio que se tiene con una mascota está en torno a los 2.000 euros y es mucho más elevado si se tiene un hijo. Si a eso le sumamos la inestabilidad laboral, la gente tiene los hijos más tarde -a partir de los 40-, con lo cual "muchos deciden tener sólo uno y complementar la familia con un animal".

España, segundo país de la UE con la media de hijos por mujer más baja

España es el segundo país de la Unión Europea y el octavo del mundo con la media de hijos por mujer más baja y, aunque cada vez hay más movimiento y medidas que ayudan a conciliar, "sigue siendo más sencillo tener un animal doméstico, ir a trabajar y que se quede en casa, que hacerlo con un hijo".

Al final, el periodo de baja maternal o paternal "no es ni de un año" y entonces el niño va a la guardería "con cuatro o cinco meses", lo que supone que mucha gente no quiera hacerlo y prefieran tener un animal doméstico al que convierten en uno más de la familia.

"Se está transformando la configuración de las familias. Tendemos a ir hacia una sociedad en la que nos relacionamos con menos gente, los vínculos son cada vez más frágiles y al final etamos más solos. La mascota es una forma de cubrir esa soledad", explican.