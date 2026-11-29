El encuentro se celebrará el 29 de mayo de 2027 y contará con plazas limitadas. Las inscripciones se abrirán el 1 de diciembre de 2026 a través de la web eldiav.com. La entrada cuesta 220 euros por persona e incluye visitas a las cinco bodegas, degustación de dos vinos en cada una, propuestas gastronómicas en colaboración con restaurantes con estrella Michelin y productos de Valladolid, además de una actividad especial en cada establecimiento. Los asistentes elegirán su bodega de inicio y recorrerán las demás mediante transporte organizado, sin necesidad de conducir.

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Tinto Pesquera, Protos y Alión: historia y arquitectura del vino

Tinto Pesquera, fundada en 1975 por Alejandro Fernández, mantiene su vinculación con el tempranillo y la tradición familiar. Protos, creada en 1927, destaca por su bodega diseñada por Richard Rogers, cuya arquitectura está inspirada en las barricas de vino. Alión pertenece al grupo TEMPOS Vega Sicilia y elabora vinos de tempranillo. Su participación permitirá conocer una bodega que habitualmente no está abierta a las visitas.

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Pago de Carraovejas y Emilio Moro completan la ruta

Pago de Carraovejas, fundada en 1987, ofrece una experiencia enológica en el entorno de Peñafiel. Bodegas Emilio Moro aporta más de un siglo de historia familiar vinculada a Pesquera de Duero. Las cinco bodegas forman parte de la llamada Milla de Oro del vino de Ribera del Duero.

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Castillos y monasterios para completar la escapada

El recorrido puede ampliarse con visitas al castillo de Peñafiel, que alberga el Museo del Vino, o al Monasterio de Santa María de Valbuena, sede de la Fundación Las Edades del Hombre. También destacan Aranda de Duero, sus bodegas subterráneas y su gastronomía, y la fortaleza de Gormaz, en Soria. Como explica Enrique Domínguez Uceta: “El evento funciona como una noria de cinco grupos que van rotando de bodega en bodega y de degustación en degustación.”