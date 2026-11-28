Durante casi una semana, se puede recorrer esta región desde una perspectiva centrada en sus paisajes naturales y su gastronomía, entre el río Ródano, los bosques mediterráneos y el delta de la Camarga. La primera parada es Vaison-la-Romaine, donde conviven los restos de una de las villas más ricas de la Galia romana y una ciudad medieval situada frente al Mont Ventoux. En sus alrededores se elaboran productos como el Pontias, un salchichón artesanal fresco preparado con carne del cerdo autóctono Porc du Mont Ventoux y aceitunas de Nyons. La zona también cuenta con pequeñas fincas vitivinícolas y profesionales especializados en el injerto de nuevas cepas. Los pequeños Bar à Vins completan la experiencia gastronómica con vinos y cervezas artesanales.

Encantadora vinoteca en Vaison-La-Romaine | Pixabay

Aviñón: ostras mediterráneas, tapenade y nueva panadería francesa

La ruta continúa en Aviñón, ciudad amurallada de tradición papal, donde destaca el mercado cubierto Les Halles. Allí Inés sugiere acercarse a descubrir el sistema de cría de ostras mediterráneas conocido como "Marea Solar", que reproduce las condiciones de bajamar del Atlántico para fortalecer sus conchas. También, conocer la elaboración de la tapenade, una pasta de aceitunas con alcaparras, anchoas, limón y ajo violeta. La visita por Avinón incluye una aproximación a la nueva panadería francesa, caracterizada por grandes hogazas elaboradas con harinas completas de productores locales, masa madre y fermentaciones prolongadas, además de panes con aceitunas, hierbas aromáticas, frutos secos y queso.

Elaborando queso la Brousse du Rove AOP | Pexels

Arlés y la Camarga: quesos, leche de yegua y carne de toro

En Arlés, junto al Parque Natural de la Camarga, Inés insiste en que visitemos uno de los mercados más grandes de Francia, con cuatro kilómetros de puestos. Entre sus productos encontraremos verduras, miel de abejas trashumantes y quesos de cabra y oveja, como la Brousse du Rove AOP.

Laguna rosa en La Camargue | Unsplash

En la Camarga también merece la pena probar leche de yegua y la tradicional gardianne, un estofado de toro acompañado de arroz del parque natural.

Los caballos blancos, protagonistas en La Camargue | Pixabay

Aix-en-Provence y los tradicionales calissons

La última parada de la ruta es Aix-en-Provence, donde Inés pudo participar en la elaboración artesanal de calissons. Este dulce, documentado desde el siglo XIV, combina almendras, agua de azahar y frutas confitadas, especialmente melón y cítricos. Su tradición recuerda a otros dulces mediterráneos, como el mazapán de Toledo o la Torta Real de Motril.

A la derecha, calisson d'Aix, dulce típico en Aix en Provence | Pixabay

Escucha el audio completo de esta ruta gastronómica de Inés Butrón en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero, que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.