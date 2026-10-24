Vanesa Gutiérrez, en 'La Cultureta Gran Reserva': "Creemos en el derecho de acceso a la cultura, independientemente de dónde vivas"

Los Premios Princesa de Asturias 2026 han vuelto a convertir Oviedo en un punto de encuentro de grandes figuras de la cultura, la ciencia, el deporte y el pensamiento. Desde el emblemático Hotel de la Reconquista, Rubén Amón y el equipo de La Cultureta Gran Reserva han dedicado una edición especial a repasar los momentos más destacados de la ceremonia y a reflexionar sobre los valores que representan estos galardones.

El programa ha contado con la participación de Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, que ha destacado la capacidad de los premios para implicar a toda la sociedad asturiana y trascender la ceremonia de entrega del Teatro Campoamor.

La consejera ha explicado a Rubén Amón que el verdadero alcance de estos galardones se extiende a las actividades organizadas durante los días anteriores, en las que los premiados participan en encuentros con escolares, clubes de lectura y otras iniciativas abiertas a la ciudadanía. Una programación que permite acercar a personalidades internacionales a públicos de distintas edades y procedencias.

"Son realmente transformadoras", ha señalado Gutiérrez sobre estas experiencias, especialmente las que se desarrollan en colegios e institutos. La consejera ha subrayado que estos encuentros dejan huella tanto en quienes participan como en los propios galardonados, que descubren una forma singular de vivir los premios.

Asturias se vuelca con los Premios Princesa de Asturias

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del equipo de La Cultureta Gran Reserva ha sido la implicación de los asturianos en la celebración. Sergio del Molino e Isabel Vázquez han compartido su emoción ante el recibimiento que la ciudad ofrece a los invitados, con las calles llenas de vecinos y bandas de gaitas que acompañan el recorrido hacia el Teatro Campoamor.

Gutiérrez ha destacado el trabajo de la Fundación Princesa de Asturias para organizar esta participación y dar cabida a agrupaciones procedentes de distintos puntos de la comunidad.

La princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la princesa Sofía durante una audiencia para celebrar a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2026 | Getty

Las bandas de gaitas, ha explicado, no solo forman parte del ambiente festivo, sino que representan una oportunidad para reivindicar la identidad cultural asturiana. Sus integrantes cuidan la indumentaria tradicional, investigan sobre sus orígenes y mantienen vivos repertorios musicales propios de sus territorios.

La presencia de niños y jóvenes en estas agrupaciones garantiza, además, el relevo generacional y permite mostrar al mundo una tradición que sigue formando parte de la vida cultural de Asturias.

El reto de acercar la cultura a las zonas rurales

Vanesa Gutiérrez ha defendido la importancia de garantizar el acceso a la cultura en todo el Principado, especialmente en los territorios menos poblados.

La consejera ha insistido en la necesidad de llevar propuestas culturales de calidad a las zonas rurales, con la misma ambición y exigencia que las que se desarrollan en las grandes ciudades.

En este sentido, ha señalado que Asturias está experimentando un fenómeno de dinamización cultural en distintas localidades rurales, impulsado por artistas y creadores que han decidido establecerse fuera de los núcleos urbanos.

La Cultureta Gran Reserva en los Premios Princesa de Asturias 2026 | ondacero.es

Como ejemplo, ha mencionado La Benéfica de Piloña, el proyecto cultural vinculado a Rodrigo Cuevas, que contribuye a revitalizar la vida cultural de su entorno.

Para Gutiérrez, uno de los grandes desafíos consiste en favorecer la profesionalización del sector y conseguir que la cultura sea una actividad de la que también se pueda vivir en las zonas rurales.

La Fábrica de Armas de La Vega y el futuro cultural de Oviedo

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista ha sido el futuro de la antigua Fábrica de Armas de La Vega, uno de los espacios que acogen actividades durante la semana de los premios. Y hemos hablado del valor histórico e industrial de este recinto así como los planes para aprovecharlo como espacio cultural más allá de las celebraciones anuales.

Gutiérrez ha explicado que se trabaja en un proyecto de futuro para este enclave, que reúne patrimonio histórico e industrial. También ha mencionado los planes vinculados al desarrollo de un centro de actividad audiovisual y las aspiraciones culturales de Oviedo y Asturias.

La consejera ha defendido que la proyección cultural del Principado no debe limitarse a la semana de los premios, sino apoyarse en el trabajo que desarrollan instituciones, profesionales y creadores durante todo el año.

Unos premios que reivindican los valores de la cultura

La entrevista también ha servido para reflexionar sobre el carácter humanista de los galardones y los mensajes transmitidos durante la ceremonia.

Gutiérrez ha destacado que los premios no reconocen únicamente los éxitos profesionales de sus protagonistas, sino también las trayectorias y los valores que representan.

La consejera ha valorado especialmente los discursos que invitan a la convivencia, la inclusión, la cooperación y la esperanza, y ha defendido la importancia de que Asturias se convierta cada año en escenario de estas reflexiones.

Durante la conversación también se han comentado las intervenciones de la princesa Leonor y el rey Felipe VI, así como la perspectiva generacional que aporta la princesa a la ceremonia.

Con la vista puesta en el futuro, el equipo ha recordado que los Premios Princesa de Asturias se acercan a su 50 aniversario, una efeméride que permitirá repasar la historia de unos galardones estrechamente vinculados a la evolución cultural y democrática de España.

Una conversación que ha puesto de manifiesto cómo los Premios Princesa de Asturias trascienden el reconocimiento individual para convertirse en una celebración colectiva de la cultura, el conocimiento y los valores compartidos.

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Con el patrocinio del Gobierno del Principado de Asturias.