'La Cultureta Gran Reserva' viaja a Oviedo para vivir los Premios Princesa de Asturias 2026

Los Premios Princesa de Asturias vuelven a situar a Oviedo en el centro de la actualidad cultural, científica y social. Este viernes 23 de octubre, el Teatro Campoamor acoge la ceremonia de entrega de unos galardones de gran proyección internacional. Y, después de la gala, 'La Cultureta Gran Reserva' dedicará una edición especial a sus protagonistas y a todo lo que rodea la cita.

Desde el Eurostars Hotel de la Reconquista de Oviedo, Rubén Amón, Sergio del Molino, Guillermo Altares, Isabel Vázquez y José F. Peláez repasarán los momentos destacados de la jornada y se detendrán en las historias, las trayectorias y las conversaciones que suscitan los premiados.

El Hotel de la Reconquista es uno de los escenarios emblemáticos de la semana de los premios, punto de encuentro de galardonados y representantes institucionales. Será también el lugar desde el que el equipo del programa ofrecerá su particular mirada a la ceremonia, con el análisis, la curiosidad y el humor habituales.

Eurostars Hotel de la Reconquista de Oviedo | eurostarshotels.com

De Patti Smith a Studio Ghibli: los protagonistas de 2026

Entre los reconocidos de este año figuran Patti Smith, premio de las Artes; Studio Ghibli, en Comunicación y Humanidades; Julian Barnes, en Letras; Timothy Garton Ash, en Ciencias Sociales; Leo Messi, en Deportes; y Christina Koch, en Concordia. La edición también distingue a David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer en Investigación Científica y Técnica, y a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard en Cooperación Internacional.

Más allá de los nombres propios, los premios permiten descubrir conexiones entre disciplinas y generaciones. Su prestigio internacional se refleja también en la trayectoria de numerosos galardonados que han recibido posteriormente —o de forma coincidente— un Premio Nobel.

Una mirada a los premios desde Asturias

El programa contará con la participación de Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura del Principado de Asturias, para conversar sobre la relevancia de los premios y la proyección cultural de una semana que convierte a Oviedo en punto de encuentro de creadores, investigadores y personalidades de todo el mundo.

'La Cultureta Gran Reserva' repasará las emociones de la noche y los entresijos de premiados y asistentes desde su particular mirada cultural.

Escucha esta edición especial en Onda Cero y en la app de Onda Cero, en la madrugada del viernes 23 al sábado 24 de octubre, a partir de la 01:30.

Con el patrocinio del Gobierno del Principado de Asturias.