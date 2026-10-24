'La Cultureta Gran Reserva' vive desde Oviedo los Premios Princesa de Asturias 2026

De la actuación de Patti Smith al universo de Studio Ghibli, pasando por la literatura de Julian Barnes, el europeísmo de Timothy Garton Ash y el reconocimiento a Leo Messi, analizamos unos galardones marcados por la cultura, el humanismo y la defensa de los valores compartidos.

El equipo recuerda algunos de los instantes más especiales de la ceremonia, como la emotiva interpretación de Patti Smith, las reflexiones sobre Europa y la importancia de la confianza de Timothy Garton Ash o la presencia de Totoro durante la recogida del premio a Studio Ghibli. También se detiene en los discursos de la princesa Leonor y Felipe VI, y en el ambiente festivo con el que Oviedo recibe cada año a los galardonados.

La Cultureta Gran Reserva desde Oviedo | ondacero.es

Sergio del Molino, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras, comparte su experiencia en las deliberaciones y analiza la trayectoria de Julian Barnes, su particular sentido del humor y su capacidad para combinar distintos géneros literarios, memoria y autobiografía. Por su parte, Isabel Vázquez y Guillermo Altares se adentran en el universo de Studio Ghibli, desde la riqueza narrativa y visual de sus películas hasta el legado de Hayao Miyazaki e Isao Takahata, y reflexionan sobre su capacidad para emocionar a espectadores de distintas generaciones.

Vanesa Gutiérrez: la cultura y los Premios Princesa de Asturias como punto de encuentro

El programa cuenta con la participación de Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, con quien conversamos sobre la importancia de los Premios Princesa de Asturias y su capacidad para implicar a toda la sociedad asturiana. La consejera destaca las actividades culturales que se organizan durante los días previos a la ceremonia, la participación de escolares y asociaciones y el papel de las tradicionales bandas de gaitas en la bienvenida a los premiados.

Durante la entrevista, Gutiérrez también aborda el futuro cultural de Asturias, con proyectos como la recuperación de la antigua Fábrica de Armas de La Vega, y defiende la necesidad de acercar la cultura a las zonas rurales y garantizar su acceso a toda la ciudadanía. Además, reflexiona sobre los valores de convivencia, inclusión y cooperación que representan los galardones y sobre su relevancia para la proyección internacional del Principado.

Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura del Principado de Asturias | ondacero.es

La edición especial también nos lleva hasta la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, reconocida con el premio de Cooperación Internacional, cuya historia descubre Guillermo Altares. Recordamos la figura de Chuck Berry en el centenario de su nacimiento, y recuperamos la historia de Juan Ramírez de Lucas, el último gran amor de Federico García Lorca, a propósito del documental 'La voz quebrada'.

También hay tiempo para recordar de la mano de Isabel Vázquez a Leopoldo Alas 'Clarín' y comentar la nueva adaptación de 'La Regenta', protagonizada por Ester Expósito, así como para reflexionar sobre la trayectoria de Patti Smith, una artista que ha hecho de la música, la poesía y la literatura distintas formas de expresión de una misma inquietud creativa.

La Cultureta Gran Reserva en los Premios Princesa de Asturias 2026 | ondacero.es

Una edición especial llena de emoción, literatura, cine, música y mucho humor cultureta, desde el corazón de Oviedo.

Con el patrocinio del Gobierno del Principado de Asturias.