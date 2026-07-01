'La Cultureta Gran Reserva' viaja a Pontevedra para descubrir 'A derradeira leición do mestre', la icónica obra de Castelao

Este viernes 3 de julio, a partir de las 01.30h, especial 'La Cultureta Gran Reserva' desde el Museo de Pontevedra. Una madrugada dedicada a la obra de Castelao, A derradeira leición do mestre. Rubén Amón y el equipo del programa se acercarán a esta pieza esencial del imaginario gallego, un lienzo que el artista pintó en Buenos Aires en 1945 y que se conserva en el Centro Galicia de la capital argentina.

La obra regresa a Galicia en el marco de la exposición Castelao. A derradeira leición do mestre, abierta en el Edificio Castelao del Museo de Pontevedra del 25 de junio al 27 de septiembre de 2026. Se trata de una muestra de pequeño formato pero de enorme carga simbólica, concebida para entender el origen, el contexto y la vigencia de una pintura que sigue interpelando al presente.

A derradeira leición do mestre (La última lección del maestro) | Museo de Pontevedra

Un lienzo clave para entender la Galicia del siglo XX

En la escena, Castelao representa en un paisaje gallego el cuerpo de un paseado ante dos niños. En ese rostro se reconoce a Alexandre Bóveda, figura clave del galleguismo y amigo personal del artista, fusilado en Pontevedra el 17 de agosto de 1936. La pintura fue presentada en 1945, en Buenos Aires, durante la conmemoración del Día de la Galicia Mártir, en el noveno aniversario de su fusilamiento.

A derradeira leición do mestre parte de una estampa del álbum Galicia mártir, publicado por Castelao en 1937 durante la Guerra Civil. El cuadro ha sido leído como una denuncia de la violencia y la intolerancia, pero también como una reflexión sobre la continuidad de los ideales que la represión no pudo borrar: los niños de la escena encarnan el futuro y la transmisión de la memoria.

Arte, exilio y memoria en el Museo de Pontevedra

La exposición acompaña el óleo con piezas que ayudan a interpretarlo: el dibujo original de Galicia mártir en el que se basó, ediciones del álbum, el manuscrito Co pensamento en Galiza, la primera edición de Sempre en Galiza y la fotografía de la celebración de 1945 en la que se presentó la pintura. El Museo de Pontevedra, que conserva la mayor parte de la obra artística de Castelao, reúne así arte, memoria, exilio y cultura gallega contemporánea.

La cita llega en un año especialmente significativo, marcado por la conmemoración del 90 aniversario del plebiscito del Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936, del inicio de la Guerra Civil y del asesinato de Bóveda. En paralelo, el Museo desarrolla un programa de actividades con visitas guiadas, talleres para público infantil, conferencias, seminarios y propuestas musicales en torno a esta obra imprescindible.

'La Cultureta Gran Reserva', desde Pontevedra

Con el patrocinio de la Deputación de Pontevedra, 'La Cultureta Gran Reserva' se acerca al Museo de Pontevedra para proponer un recorrido por el arte, la historia y la memoria. Una madrugada para escuchar el diálogo que una obra pintada hace más de ocho décadas mantiene todavía con Galicia y con el presente.

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, en ondacero.es y nuestra app.