'La Cultureta Gran Reserva' se emite en directo desde el Centre del Carme de Valencia con Rubén Amón

Este viernes 8 de mayo, de 18:00 a 19:30 horas, 'La Cultureta Gran Reserva', dirigido y presentado por Rubén Amón, se graba desde el Claustro del Centre del Carme Cultura Contemporánea, en una cita abierta al público que pondrá el foco en la vitalidad cultural de la ciudad.

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El pulso cultural de Valencia

El equipo de 'La Cultureta' se traslada a uno de los grandes referentes culturales de la Comunitat Valenciana para tomar el pulso a la creación contemporánea y reflexionar sobre el papel de la cultura en la sociedad actual.

En este contexto, el programa contará con la participación de Nicolás Bujeda, gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, que aportará su visión sobre el papel de las instituciones culturales en el desarrollo del tejido artístico y social.

Cultura, instituciones y proyección internacional

Durante la emisión también se analizará el papel de grandes equipamientos culturales en la proyección de Valencia, como el Palau de les Arts Reina Sofía, uno de los grandes iconos culturales de la ciudad.

El programa se plantea así como un espacio de encuentro entre creadores, gestores y público para reflexionar sobre el presente y el futuro de la cultura.

Claustro del Centre del Carme Cultura Contemporánea | Consellería de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana

'La Cultureta Gran Reserva', una cita abierta al público

La grabación de 'La Cultureta Gran Reserva' se llevará a cabo este viernes 8 de mayo, de 18:00 a 19:30 horas, desde el Claustro del Centre del Carme Cultura Contemporánea.

🎟️ Paraasistir como público es necesario inscribirse previamente aquí. ¡No pierdas la oportunidad de ver al equipo de 'La Cultureta Gran Reserva'!

Y si no puedes ir a verlo, recuerda que la emisión del programa podrá escucharse en la madrugada del viernes al sábado, de 01:30 a 03:00 horas en Onda Cero, en ondacero.es y en la app de Onda Cero.

Colabora la Consellería de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana.