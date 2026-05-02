El Criticón, con Nacho Ibernón

Eric Clapton, Michael Jackson

El Criticón de La Cultureta Gran Reserva quiere dedicarle esta semana su pieza de radio a una mujer buena, generosa, piadosa y salerosa que, conociendo el sufrimiento íntimo que le paralizada debido a la imposibilidad absoluta de acudir y personarse en la cita musical del año -lo que los hijos de ustedes denominarían FOMO- ha aplacado su dolor transformándome en un ser nuevo, libre, esperanzado, nervioso en plan bien, pero sobre todo en un ser que después de intentarlo todo ha logrado in extremis una entrada general pista B para el concierto de Eric Clapton en Movistar Arena el día jueves 7 de mayo. Al margen de esto, esta semana el faro de La Cultureta quiere hablar del biopic de Michael Jackson y por eso recoge la opinión de una verdadera experta, Natividad V. G., doctora en ciencias del Moonwalker por la Universidad de Neverland y autora del libro “Dirty Diana, Man in the Mirror y Billy Jean, la santísima Trinidad ¡Hhhiiiiiii-jiiiiiii!”. La experta recomienda vivamente la película, incluso para verla en familia.