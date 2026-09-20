El Criticón, con Nacho Ibernón

Madre Rusia

El Criticón de La Cultureta Gran Reserva dedica la pieza de esta semana a RUSIA, patria país enigma excusa eufemismo inspiración concepto. Divide su análisis, como sucede en los exámenes oficiales realizados por el Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia -en colaboración con instituciones tan tochas como la Universidad Estatal de San Petersburgo o la Universidad Estatal de Lomonósov-, en gramática y vocabulario, lectura, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral. O sea: -Tiny Desk del grupo Rusowsky, que es canelita en rama. -Fragmento del cuento ‘El beso’, de Antón Chéjov. -Cacho de ‘La caza del Octubre Rojo’, peli de John McTiernan de hace sólo 36 años… con Sean Connery y Sam Neil, es decir capitán Marko Ramius y capitán Vasily Borodin respectivamente. -Análisis del álbum ‘Rojo Relativo’ de Russian Red, en la voz de su solista Lourdes Hernández González. Y eso sería, básicamente, lo de esta semana de El Criticón.