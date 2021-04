Fernando Ónega: "Moncloa no quiere molestar; mejor guardia civiles contagiados que un independentista cabreado"

Enmendar la plana, según la ortodoxia académica, es corregir la hoja en que se hizo una tarea. Entonces, sí: lo que hace el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es enmendar la plana. El govern catalá y el gobierno español han sido un clamoroso ejemplo de cobardía, aunque algunos le llamen cortesía.

Cobardía es que el Conseller de Salud alegue que no le llegó a tiempo la relación de agentes o que tendrá que dejar de vacunar a mayores de 70 años, qué demagogia miserable, cuando todos sabemos cuál es la explicación. Y cobardía es que el gobierno de la nación responda que no pasa nada, que si la Generalitat no vacuna, ahí está el Estado para proteger a sus servidores. Pero no envió un retén de enfermeros a los cuarteles, sino que dijo que estudiaría cómo hacerlo. Debe ser una operación de riesgo o necesitar una sofisticada estrategia. O debe ser que Moncloa no quiere molestar. Mejor guardias contagiados que un independentista cabreado.

Menos mal que todavía nos queda la Justicia. Y la Justicia coge las leyes y habla de dos formas que yo interpreto así. Una, la del román paladino: señores gobernantes, dejaos de coñas y de disimulos, que no vacunar a policías y guardias civiles es una discriminación y una expresión de rechazo independentista a la presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña. La otra es un plagio de Serrat: niños gobernantes, dejad ya de joder con la pelota, que esto no va de política, que va de salud.