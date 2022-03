Fernando Ónega, sobre el rey Juan Carlos: "Volverá cuando le apetezca o entienda que su presencia no tiene efectos negativos sobre la Corona"

Te puedo responder con una sola frase y terminar ahí mi comentario: el rey Juan Carlos está igual de cerca de regresar a España esta mañana que cuando se marchó. Igual de cerca que hace un mes o cuando regularizó sus cuentas con la Agencia Tributaria.

A efectos de retorno, los decretos de la Fiscalía General del Estado no cambian absolutamente nada. Nunca hubo ninguna imputación. Nunca se le prohibió volver a su país, ni viajar por ninguna parte del mundo, ni asistir, si quisiera, a la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Y digo más: quizá uno de sus errores ha sido no haber hecho viajes porque, al no hacerlos, dio la impresión de que era un exiliado forzoso o de que sería detenido al entrar en territorio español. Él se marchó cuando la institución, la monarquía, necesitaba apartarlo de los focos. Él volverá, si quiere volver, literalmente cuando le apetezca o entienda que su presencia no tiene efectos negativos sobre la Corona. Pero no porque la Fiscalía archive sus investigaciones.

Ahora bien: yo no volvería pasado mañana. No sea que alguien piense que estaba huido de la Justicia, como suelen decir los independentistas que dicen no tener rey. Otra cuestión es decidir a dónde: a La Zarzuela, que siempre fue su hogar, pero no es de su propiedad, a la casa discreta de algún amigo, o a un piso de alquiler en Alcobendas.

Después de manejar tanto dinero, resulta que no tiene una casa donde caerse muerto. Perdón: una casa donde vivir.