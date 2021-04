Miquel Iceta justifica el retraso en la vacunación de policías en Cataluña: "Tenían problemas técnicos"

LEER MÁS Sanidad rechaza que los menores de 60 puedan vacunarse voluntariamente con AstraZeneca

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha excusado el retraso en la vacunación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, asegurando que se trataba de "problemas técnicos" derivados del cambio de criterios de vacunación y de utilización de las vacunas.

"Nos dijeron que habían tenido unos problemas técnicos entre otras cosas por el cambio de criterios de vacunación y de utilización de las vacunas (...). Entonces el Gobierno les dijo: oye, si tienes ese problema, no te preocupes, yo me hago cargo y vacuno yo", ha explicado el ministro Iceta durante una comparecencia en la Comisión de Función Pública del Senado.

En esta misma Comisión, la senadora de Ciudadanos María Ponce ha recriminado al ministro Iceta la baja vacunación en Cataluña, algo que ha tachado de "humillación a un colectivo que no se lo merece". Además, ha pedido explicaciones al catalán sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno por incumplir esta vacunación de los agentes de Policía y Guardia Civil.

Ante estas acusaciones, el ministro Iceta ha contestado que la formación naranja parece más "interesada" en ver una reprimenda a la Generalitat que en la vacunación de este colectivo. "Me ha parecido ver que usted está más interesada en ver si reñimos a la Generalitat que si vacunamos a los policías, y nosotros hemos decidido vacunar a los policías", ha opinado Iceta en su intervención.

Iceta defiende la intervención del Gobierno en la vacunación de agentes en Cataluña

El socialista ha defendido la intervención del Gobierno central en la vacunación de agentes en Cataluña ante las pocas dosis que estaban recibiendo por parte de la Generalitat. La intención, han dicho desde el Ejecutivo, es la de igualar los porcentajes de inmunización con los del resto de España, mucho más avanzados.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró que cuando se retome la vacunación de los grupos esenciales, será el Gobierno central el que se encargue de la de los policías y guardias civiles en Cataluña.

Solo el 15% de los policías catalanes está vacunado

Según apuntan los datos, la Generalitat solo ha vacunado a 1200 de los 7300 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –el 15% de los agentes de la comunidad–, mientras que en el resto de España ya se ha inoculado alguna dosis casi al 80%, algo que desde los sindicatos de Policía han tachado de "vergonzoso".

Asociaciones policiales como el SUP llevan desde marzo denunciando este incumplimiento de la estrategia de vacunación, a pesar de que la comunidad lo atribuye a cambios en el criterio de vacunación. Además, otras como la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) han remitido esta semana un escrito al Miquel Iceta advirtiéndole de la baja vacunación en Cataluña de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Carolina Darias tacha de "fracaso" la vacunación de agentes en Cataluña

Por su parte, la propia Darias, admitió el "fracaso" de la campaña de vacunación de los agentes en Cataluña, aunque asegura que es la única comunidad en la que se ha producido esta situación. "Lo he pedido de todas las maneras posibles y no lo he conseguido, creo que no se puede esperar más", aseguraba en el Senado.