Monólogo de Alsina: "Salimos tan fuertes en mayo que no ha empezado septiembre y ya estamos temblando"

El final del verano sin turistas. El comienzo de un curso laboral, económico, político, escolar que, a primera vista, no trae nada bueno. Habrá que irlo viendo.

¿Cómo era aquello de que habíamos salido más fuertes de la epidemia de marzo? Más fuertes. Sabiéndolo ya todo para doblegar al virus. Con más recursos, más herramientas, más prevención. Preparados para que no nos volviera a pasar si llegaba una segunda ola. Y habiendo hecho todos los cambios legales que en mayo le parecían urgentes a Carmen Calvo.

Salimos tan fuertes en mayo que aún no ha empezado septiembre y ya estamos otra vez temblando.

Hoy la homilía del presidente se la van a zampar los directivos de grandes empresas que han sido reclutados por la Moncloa como público cautivo. Sánchez se ha organizado a sí mismo una función matinal en la Casa de América para cantar 'Resistiré'. O 'resisistiremos', porque Sánchez, que nunca piensa en sí mismo, va a cantar las virtudes que tenemos como país, nuestra capacidad para rehacernos y hacer frente a la adversidad. Unidos, claro que sí. En torno a él, por supuesto. Es el presidente que hay. Le corresponde a él apelar a la unidad, pero le corresponde sobre todo acreditar con hechos su voluntad de persuadir (no de imponer) y de ceder en algo para que cedan también los adversarios con los que dice querer contar. Casado estará en la Moncloa el miércoles. Y después, Arrimadas.

Lo de hoy es sólo puesta en escena. Y público cautivo. Porque si eres el presidente de una empresa del Ibex 35 y el presidente del Gobierno te invita a acompañarle en un mítin institucional qué vas a hacer, salvo plantarte allí y poner cara de póker. Te arropo sin entusiasmo pero te arropo. Nada gusta más a los presidentes de gobierno que hacerse arropar por los ejecutivos de la banca, las tecnológicas y las energéticas. Que se vea quién manda. Los malvados del Ibex 35 de los que Podemos echa pestes, el poder económico con sus terminales mediáticas, los capitalistas salvajes que no pagan impuestos y maltratan a los trabajadores amparándose en la reforma laboral del PP. De la que dice Echenique que no van a quedar ni las raspas. Bla bla bla, bla bla bla.

En realidad, el presidente Sánchez se repite. Esto de juntar a los ejecutivos en la Casa de América para que le aplaudan ya lo hizo hace dos años, también en septiembre. Le pusieron a Sánchez detrás un pantallón con una palabra en letras enormes: 'Avanzamos'. Fue el día aquel que anunció que iba a quitar los aforamientos (se lo digo para que tengan perspectiva de lo que valen los anuncios y las promesas). Y fue muy comentada entonces no tanto la presencia de Florentino Pérez como la de los Javis, que no serán del Ibex pero han parido a Paquita Salas. El eslogan de hace dos años era 'Avazamos'. Es eslógan de hoy 'Podemos'. Bueno, han puesto 'España puede'. Pero vamos, lo que está en el ambiente es Podemos. O si España puede estando ahí Podemos, en el gobierno, o sea, en el poder pero quejándose de que Pedro le dé cuartelillo a Inés Arrimadas.

La ventaja que tenía el Pedro de 2018 comparado con el Pedro de ahora es que gobernaba él solo. Claro que de solo que estaba acabó naufragando en una votación de Presupuestos. El viernes dijo esto Isa Serra, subordinada del vicepresidente morado y la ministra del Diez Minutos.

Y como se entendió bien lo que dijo, que el acuerdo con Ciudadanos es incompatible con la permanencia de Podemos en el gobierno, salieron luego a echar agua explicando que no es un veto. Que lo que quieren decir que el primer partido con el que el PSOE tiene que pactar los Presupuestos es Podemos. El mini gobierno pide al gobierno que se acuerde de que primero van ellos.

En realidad el vicepresidente con moño viene diciendo lo mismo desde el mes de julio.

Que dice Pablo que este gobierno no puede pactar nada con Ciudadanos. Con el PP ya ni te cuento. Igual Casado y Arrimadas pueden pedirle aclaración a Sánchez el miércoles. ¿Nos estás animando a pactar contigo los Presupuestos sabiendo que tu compadre Iglesias ha dicho que con él no cuentes? ¿Va a poder dormir tranquilo con esto nuestro? A ver si van a acabar rompiendo por culpa de Arrimadas. Y entonces es Pedro Sánchez el que sale en el Diez Minutos.

Arrimadas vuelve a la primera línea. Con unas expectativas electorales demoledoras en Cataluña. E intentando que la nueva ideología naranja sea el pragmatismo. Servir para algo para seguir existiendo. Primero fueron socialdemócratas, luego fueron liberales y ahora son náufragos.

En el PP han dedicado agosto a descayetanizarse. Ahora resulta que Cayetana Álvarez de Toledo tenía un poder inmenso que hasta ahora nadie conocía. Era ella quien marcaba el paso y el rumbo del PP. Y Casado era como un prisionero que no podía conducir el partido a donde de verdad quería. Por eso ahora que el rehén ha logrado liberarse de Cruela ---free Pablo--- ahora ya puede, por fin, moderar, centrar y revitalizar su partido. Qué cosas.

Los de Vox han presentado una moción de censura en el Parlamento. Contra Pablo Casado. Fingirán que presentan a alguien como candidato a presidente del gobierno. No se sabe quién es. Y a nadie le importa.

Ah, y por si faltara algo, alguien ha hackeado los móviles de algunos ministros. Les enviaron un link de trampa y algunos picaron. El de Justicia, por ejemplo. Campo. Se le quedó inutilizado el teléfono. Dices: así cómo vamos a pastelear con el PP el reparto de sillones del Poder Judicial, si el ministro no tiene móvil para llamar a Enrique López. No se sabe quién ha sido el atacante ni qué información ha conseguido. Hay ministros (y ministras) que en el móvil llevan información muy valiosa. Mucho más que la de Dina. Pero hay otros, que no. Imagina el que haya hackeado el móvil del ministro Castells. Dice: pero si no tiene ni agenda este hombre. Sólo tiene fotos de camisetas.

En fin, está el CNI investigando. Tratando de averiguar... para qué sirve un ministro de Universidades.