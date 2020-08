Isabel Celaá: "España está preparada para abrir sus colegios"

La ministra de Educación, Isabel Celaá , asegura en Más de uno que la vuelta a las aulas será segura y que España está preparada para abrir sus colegios. Afirma que en el caso de cerrar una escuela se haría por la situación en la misma y no por la situación de la pandemia en nuestro país. Asimismo, defiende la gestión del Gobierno en la preparación de la vuelta al cole y señala que el Gobierno no ha estado desaparecido: "Las CCAA tenían desde el mes de junio todo la información y empezó su turno".

La ministra de Educación, Isabel Celaá ha afirmado en Más de uno que España está preparada para abrir sus colegios y se defiende de las críticas al Gobierno durante estos meses de preparación para la vuelta al cole: "Las Comunidades Autónomas tienen transferidas todas las competencias en Educación y desde junio que tenían toda la información, empezó su turno". Celaá ha asegurado que se han mantenido más de 20 reuniones con las comunidades autónomas para preparar esta vuelta a las aulas.

Visitará las escuelas en septiembre

La ministra ha afirmado que aún no ha visitado las escuelas pero que lo hará a partir de septiembre. Sobre si puede vigilar el Gobierno que se cumplan las medidas y protocolos aprobados en junio para la vuelta al cole, la ministra ha aclarado que la inspección técnica corresponde a las CCAA pero el Estado tiene capacidades para vigilar el cumplimiento de la ley, que es la alta inspección.

Al ser preguntada por Carlos Alsina por qué nota se pone en la gestión, Isabel Celaá ha asegurado que ha estado todo el verano trabajando: "He estado a pie de obra, disponible;he pasado agosto hablando con los consejeros, solo me he retirado 7 u 8 días de mi despacho, pero no de mi teléfono". Además, se ha defendido diciendo que no tiene el defecto de eludir responsabilidades.

"El colegio va a desarrollar su actividad en un entorno seguro"

La ministra de Educación ha querido tranquilizar a los padres y ha asegurado que el colegio va a desarrollar su actividad en un entorno escolar seguro. "Los niños van a estar seguros y los padres tienen que saber que los beneficios de la escuela son muy superiores a los de cualquier otra eventualidad". También ha comentado que se van a destinar 2.000 millones de euros a las comunidades con la intención de que se incorporen más docentes a las aulas y ha asegurado que hay mucha ilusión por parte del profesorado para empezar las clases.

Ha anunciado que en septiembre se volverá a reunir con las CCAA para ver cómo se ha asentado el protocolo de la vuelta al cole y ha reconocido que la guía que se aprobó en junio con las medidas y protocolos es una guía dinámica que puede ir cambiando.

Celaá asegura que las escuelas no se cerrarán por la situación de la pandemia en nuestro país

"No podemos cerrar una escuela porque el entorno esté más debilitado por el virus". Así de tajante se ha mostrado la ministra de Educación al ser preguntada por si se cerrarán escuelas si la situación de la pandemia en nuestro país empeora. Celaá ha dejado claro que lo primero en abrirse y lo último en cerrarse debe ser la escuela y que los colegios deben mantenerse abiertos a menos que haya un número de contagios descontrolado.

También ha explicado que si se produce un brote en un colegio, se realizará una PCR al niño o niños contagiados y a sus contactos estrechos. Además, ha señalado que los niños probablemente no se van a contagiar si no traen contagio de fuera y confía en la responsabilidad de los padres.

"Hoy no se haría un cierre definitivo como el que se hizo en marzo"

Por otro lado, la ministra de Educación ha reconocido que hoy no se cerrarían los colegios como se hizo en marzo porque hay evidencias científicas que demuestran que los niños hasta los 10 o 12 años no son grandes vectores de transmisión, y que con el establecimiento de grupos burbuja, los colegios se pueden mantener con seguridad abiertos.